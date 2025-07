Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 1. Juli 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Don't Worry Darling, Thriller

Alice (Florence Pugh) lebt in einer scheinbar perfekten Vorstadtwelt der 1950er-Jahre namens Victory, wo ihr Ehemann Jack (Harry Styles) an einem geheimen Projekt arbeitet. Alles wirkt ideal, besonders unter der Führung des charismatischen Frank (Chris Pine). Doch Alice bemerkt bald beunruhigende Anzeichen und stellt infrage, was sich wirklich hinter dem Victory-Projekt verbirgt.