20:15 Uhr, ORF 1, 1917, Kriegsdrama

Während des Ersten Weltkriegs werden die beiden britischen Soldaten Schofield und Blake mit einer gefährlichen Mission betraut. Sie müssen mitten im Feindesland eine dringende Nachricht an Colonel Mackenzie übermitteln.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Fehlfarben, Anwaltsserie

Isa (Sabine Postel) hat sich entschieden, ihrem Bruder Egin (Frank Röth) Knochenmark zu spenden. Kurz bevor sie ins Krankenhaus geht, werden sie und Gellert (Herbert Knaup) Zeuge eines Verbrechens: In Galips (Badasar Calbiyik) Dönerladen bricht ein Mann zusammen, ganz offensichtlich wurde er vergiftet. Da es sich bei ihm um den Besitzer des Gebäudes handelt, einen Immobilienhai, mit dem sich Galip erst vor einigen Tagen wegen einer Mieterhöhung heftig gestritten hat, wird der Freund der Kanzlei wegen Mordverdacht in Haft genommen, obwohl er seine Unschuld beteuert. Aber der Tote hatte auf dem Kiez viele Feinde, findet Charlie (Mathilde Bundschuh) heraus. Wer wollte sich an dem Hausbesitzer rächen?