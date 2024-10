Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 1. Oktober 2024

Frankfurt, 1987: Alfred Herrhausen (Oliver Masucci) strebt bei der Deutschen Bank nach Einfluss und will mit der Unterstützung seines Mentors Christian (August Zirner) als alleiniger Sprecher die Geschicke des Unternehmens leiten. Sein radikaler Plan, einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer vorzuschlagen, stößt bei seinen Kollegen auf heftige Ablehnung. Doch Herrhausen will nicht nur die Bank modernisieren, sondern auch inmitten des Ost-West-Konflikts politisch aktiv mitgestalten. Als Befürworter von Gorbatschows Reformpolitik begibt er sich auf gefährliches Terrain und gewinnt Feinde - von US-Geheimdiensten bis zum DDR-Regime.

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler - Kreuzberg Blues, Thriller

Mitten in der Nacht wird das Baby einer Freundin von Hacker-Aktivistin Olga (Birgit Minichmayr) von einer Ratte gebissen. Daraufhin wendet sie sich an den Privatermittler Dengler (Ronald Zehrfeld), der ihr schon oft geholfen hat. Der ehemalige BKA-Zielfahnder soll einen Immobilienskandal in Kreuzberg aufdecken. Olga ist überzeugt, dass der skrupellose Immobilieninvestor Jan Kröger (Peter Trabner) hinter den kriminellen Methoden steckt, bei denen Ratten ausgesetzt werden, um Mieter zu terrorisieren und aus ihren Wohnungen zu vertreiben.