Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 1. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei, Fernsehserie
Kanzlei-Krimiserie zur Primetime, im Anschluss an die Tagesschau um 20:00 Uhr.
20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Bärchenwurst, Pizzateig & Co. – Sebastian Lege deckt auf, Doku
Sebastian Lege deckt auf, welche Zusatzstoffe, welches Kindermarketing und welches Verpackungsdesign in herzhaften Fertigprodukten und süßen Snacks wirklich stecken.
20:15 Uhr, ORF2, Universum: Tierische Kunst – Die wilde Talenteshow, Doku
Elefantendame Suda malt mit dem Pinsel ein Landschaftsbild, ein Artgenosse steht ihr Modell – die Doku fragt, wie kreativ Elefanten wirklich sind.
20:15 Uhr, ProSieben, TV total, Comedy/Late-Night
Sebastian Puffpaffs Neuauflage der Kultshow mit Sketchen, Gästen und aktuellem Comedy-Programm.
20:15 Uhr, PULS 4, Klischee Olé, Comedy/Doku
Österreichisches Comedy-/Reality-Format zur Primetime.
20:15 Uhr, ServusTV, Hubert ohne Staller, Krimiserie
Bayerische Krimikomödie, Doppelfolge bis 22:10 Uhr.
21:00 Uhr, Das Erste (ARD), In aller Freundschaft, Fernsehserie
Die beliebte Krankenhausserie aus der Sachsenklinik.
21:20 Uhr, ProSieben, TV total Stand-up Club, Comedy
Stand-up-Ableger der TV-total-Show mit wechselnden Comedians.
22:31 Uhr, ORF2, Elfi, Fernsehserie
Elfi (Sofia Falzberger) nimmt den Hund Sepp bei sich zu Hause auf.
22:30 Uhr, ProSieben, Erkennst DU den Song? LIVE, Musik-Quizshow
Live-Musikquiz, bei dem Kandidat:innen anhand weniger Sekunden Songs erraten müssen.