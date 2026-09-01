Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 1. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei, Fernsehserie

Kanzlei-Krimiserie zur Primetime, im Anschluss an die Tagesschau um 20:00 Uhr.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Bärchenwurst, Pizzateig & Co. – Sebastian Lege deckt auf, Doku

Sebastian Lege deckt auf, welche Zusatzstoffe, welches Kindermarketing und welches Verpackungsdesign in herzhaften Fertigprodukten und süßen Snacks wirklich stecken.

20:15 Uhr, ORF2, Universum: Tierische Kunst – Die wilde Talenteshow, Doku

Elefantendame Suda malt mit dem Pinsel ein Landschaftsbild, ein Artgenosse steht ihr Modell – die Doku fragt, wie kreativ Elefanten wirklich sind.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total, Comedy/Late-Night

Sebastian Puffpaffs Neuauflage der Kultshow mit Sketchen, Gästen und aktuellem Comedy-Programm.

20:15 Uhr, PULS 4, Klischee Olé, Comedy/Doku

Österreichisches Comedy-/Reality-Format zur Primetime.