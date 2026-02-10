Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 10. Februar 2026

20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel: Mord auf dem Friedhof, Krimi Nach dem Leichenfund ist für Angela (Katharina Thalbach) klar, dass sie der örtlichen Polizei nicht trauen kann. Gemeinsam mit ihrem Personenschützer Mike (Tim Kalkhof), ihrem Mann Achim (Thorsten Merten) und dem Merkelschen Mops "Helmut" beginnt sie selbst zu ermitteln. Bald geraten zwei verfeindete Bestatterfamilien ins Visier, die offenbar ein düsteres Geheimnis bewahren wollen. Besonders der charismatische Kurt Kunkel (Sven Martinek) weckt Angelas Interesse.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Abschied vom Festhalten, Krankenhausserie Die Kosmetikerin Karen Olfers (Désirée Nick) wird nach einem Kreislaufzusammenbruch in die Sachsenklinik gebracht. Bei einer Ultraschalluntersuchung stellt Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) eine beidseitige Nierenstauung fest und holt Dr. Kaminski (Udo Schenk) hinzu. Karen muss stationär bleiben und sorgt sich um ihre Karriere. Sie befürchtet, ihr deutlich jüngerer Assistent Boris Achtel (Max Hegewald) könnte sie dauerhaft ersetzen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Auf der Straße, nachts, allein, Krimi Im sechsten Fall ermittelt das Münchner Trio nach einem Leichenfund an der Isar. Das Opfer ist ein junger, attraktiver Mann mit einer Schussverletzung im Bauch. Die Ermittler vermuten, dass er als sogenannter "Dschamsterer" wohlhabenden Frauen sexuelle Dienste angeboten hat. Während Harald (Marcus Mittermeier) von seiner neuen Beziehung abgelenkt ist, übernimmt Angelika (Bernadette Heerwagen) die Nachforschungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Kaufhaus Cop, Actionkomödie Paul Blart (Kevin James) wollte eigentlich Polizist werden, doch Übergewicht und gesundheitliche Probleme verhinderten diesen Traum. Stattdessen arbeitet er als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum. Als verkleidete Weihnachtsmänner dort eine Bank überfallen, sieht Blart seine Chance gekommen. Er will Mut beweisen und zugleich das Herz seiner Angebeteten Amy (Jayma Mays) gewinnen. Mit Kreativität und Entschlossenheit stellt er sich den Tätern entgegen.

20:15 Uhr, 3Sat, Solo für Weiss: Das letzte Opfer, Krimi Kurt Böhnisch (Hannes Hellmann), der Vorgesetzte von Nora, wird in den Ruhestand verabschiedet und begeht noch während der Feier Suizid. Das LKA Kiel steht unter Schock. Kurz darauf wird in Lübeck eine tote Frau entdeckt. Nora (Anna Maria Mühe) erkennt Parallelen zu einem ungeklärten Mordfall in Rostock. Böhnisch hatte dort jahrelang vergeblich nach seiner Tochter Jasmin gesucht, die vor zwei Jahren spurlos verschwand.