Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 10. Oktober

20:15 Uhr, kabel eins, Der gestiefelte Kater, Zeichentrickfilm

Der gestiefelte Kater wird von seinem besten Freund Humpty Dumpty in einen Bankraub verwickelt. Während ihrer Flucht erfahren sie, dass ein Verbrecherpaar im Besitz der Zauberbohnen ist, nach denen er schon lange sucht. Diese Bohnen wachsen hoch in den Himmel, bis zu einem Schloss, in dem die Gans lebt, die goldene Eier legt. Allerdings ist der gestiefelte Kater nicht der Einzige, der die goldenen Eier haben möchte: Auch die Katzendame Kitty Samtpfote und Humpty Dumpty sind hinter ihnen her.