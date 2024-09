Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 10. September 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Mörderspiel, Krimiserie

In Hengasch steht das beliebte Krimispiel an, das diesmal in der Kirche von Pastor Putterman (Johannes Rotter) unter der Leitung der engagierten Pastoralreferentin Irene Kübel (Svenja Hermuth) stattfindet. Die Teilnehmer sind begeistert, nur Marie (Katharina Wackernagel) ist verärgert, da sie keine Einladung erhalten hat. Doch später in der Nacht wird Alarm ausgelöst: Irene Kübel ist ermordet worden. Marie erkennt schnell, dass der Täter oder die Täterin unter den Mitgliedern des Krimiclubs zu finden sein muss. Bei ihren nächtlichen Befragungen stellt sie fest, dass alle Beteiligten Konflikte mit der peniblen Frau Kübel hatten und stößt dabei auf schockierende Geheimnisse, die in die Vergangenheit und zu Pastor Puttermanns Vorgänger führen.