Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 11. August 2026

20:14 Uhr, ORF1, Champions-League-Quali: Sturm Graz – Fenerbahçe Istanbul, Fußball-Übertragung

Rückspiel der 3. Quali-Runde: Sturm Graz kämpft gegen den türkischen Topclub um den Einzug in die nächste Runde.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wo die Liebe hinfällt, Anwaltsserie

Anwalt Gellert verteidigt einen Asylbewerber, dem eine Bürgerwehr einen brutalen Angriff vorwirft, während Kollegin Isa einer Frau hilft, die häusliche Gewalt erlebt hat.

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi

Der Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten schlägt grundlos einen Freund nieder; die Spur des Flüchtigen führt ins verzweigte Stollensystem unter Bamberg.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd, Thrillerserie

Bex jagt weiter den skrupellosen Neurowissenschaftler Dr. Fairfax, der bei Experimenten schwere Hirnschäden verursacht und wichtige Geheimnisse kennen könnte.

20:15 Uhr, ProSieben, TV Total – Sommer-Edition, Comedyshow

Sebastian Pufpaff meldet sich aus der Sommerpause zurück und nimmt in der ersten Ausgabe vor allem das Thema Urlaub satirisch aufs Korn.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Keinohrhasen, Komödie

Klassiker mit Til Schweiger: Ein Boulevardreporter muss als Sozialstunden-Auflage in einem Kindergarten arbeiten und trifft dort seine Jugendliebe wieder.