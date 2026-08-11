Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 11. August 2026
20:14 Uhr, ORF1, Champions-League-Quali: Sturm Graz – Fenerbahçe Istanbul, Fußball-Übertragung
Rückspiel der 3. Quali-Runde: Sturm Graz kämpft gegen den türkischen Topclub um den Einzug in die nächste Runde.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wo die Liebe hinfällt, Anwaltsserie
Anwalt Gellert verteidigt einen Asylbewerber, dem eine Bürgerwehr einen brutalen Angriff vorwirft, während Kollegin Isa einer Frau hilft, die häusliche Gewalt erlebt hat.
20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi
Der Sohn eines wohlhabenden Fabrikanten schlägt grundlos einen Freund nieder; die Spur des Flüchtigen führt ins verzweigte Stollensystem unter Bamberg.
20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd, Thrillerserie
Bex jagt weiter den skrupellosen Neurowissenschaftler Dr. Fairfax, der bei Experimenten schwere Hirnschäden verursacht und wichtige Geheimnisse kennen könnte.
20:15 Uhr, ProSieben, TV Total – Sommer-Edition, Comedyshow
Sebastian Pufpaff meldet sich aus der Sommerpause zurück und nimmt in der ersten Ausgabe vor allem das Thema Urlaub satirisch aufs Korn.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Keinohrhasen, Komödie
Klassiker mit Til Schweiger: Ein Boulevardreporter muss als Sozialstunden-Auflage in einem Kindergarten arbeiten und trifft dort seine Jugendliebe wieder.
20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap
Alltagsprodukte wie ein aufblasbares „Banana-Boot“ werden von den Testern schonungslos auf Nutzen und Schwachstellen geprüft.
20:15 Uhr, Arte, Die Bibelfälscher, Dokumentation
Zweiteilige Doku über spektakuläre Betrugsfälle rund um angeblich uralte biblische Handschriften und Artefakte.
20:15 Uhr, 3sat, Laim und die schlafenden Hunde, Krimireihe
Österreichischer Fernsehkrimi rund um einen neuen mysteriösen Fall für Kommissar Laim.
20:15 Uhr, ORF 2, Universum: Die Geheimnisse der Alpenseen, Naturdokumentation
Tauchgang in die verborgene Unterwasserwelt der Alpenseen – von leuchtenden Seerosen bis zu geheimnisvollen Tiefen.
20:15 Uhr, Tele 5, Stonehearst Asylum, Psychothriller
Ein junger Arzt tritt 1899 eine Stelle in einer abgelegenen Nervenheilanstalt an und entdeckt, dass dort nichts ist, wie es scheint.
20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Die letzte Rettung, Krimireihe
Die Kommissarin ermittelt in einem besonders vertrackten neuen Fall.
21:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd (Elliot Carr), Thrillerserie
Die Jagd nach Fairfax geht weiter, als ein weiterer gefährlicher Verdächtiger ins Visier gerät.
22:30 Uhr, ORF 2, kreuz und quer: Die Macht der Sonne, Dokumentation
Warum die Sonne seit jeher als zentrale Gottheit vieler Kulturen weltweit verehrt wurde.
22:40 Uhr, Kabel Eins, Zweiohrküken, Romantikkomödie
Fortsetzung von „Keinohrhasen“: Zwei ungleiche Paare stolpern erneut in ein turbulentes Liebeschaos.
22:40 Uhr, ProSieben, Erkennst DU den Song? LIVE, Musik-Quiz
Kandidaten müssen Songs anhand weniger Sekunden erkennen – live und unter Zeitdruck.
23:00 Uhr, ZDFneo, Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers, Abenteuerfilm
Vier Jungen brechen in den 1950ern zu einer Reise auf, die ihre Freundschaft und ihr Leben verändert.
23:23 Uhr, ORF 2, Das Wunder von Kärnten, Drama
Nach der Diagnose einer unheilbaren Krankheit ihrer Tochter kämpfen die Eltern gegen alle Widerstände für eine neuartige Therapie – basierend auf einer wahren Geschichte.
23:30 Uhr, ZDF, Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato, Krimireihe
Die italienische Kommissarin ermittelt in einem neuen Fall voller Wendungen.