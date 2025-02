Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 11. Februar 2025

Isa von Brede (Sabine Postel) übernimmt die Vertretung von Aurelia Ambach (Lina Wendel), einer bekannten Autorin, die verhindern will, dass ihr neuer Roman veröffentlicht wird. Sie hielt das Manuskript für misslungen und entsorgte es kurzerhand. Doch ihr Lektor rettete es aus dem Müll und plant, es gegen ihren Willen herauszugeben. Er argumentiert, dass das Buch dem Verlag gehört, da sie bereits Vorschüsse erhalten hat. Isas Mutter Marion (Marie Anne Fliegel), die ein großer Fan der Autorin ist, stellt selbst fest, dass das neue Werk nicht an ihre früheren Bücher heranreicht. Schließlich gesteht Aurelia Isa, dass sie nicht nur mit einer Schreibblockade kämpft, sondern auch große Angst vor einer beginnenden Demenz hat.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Schatten der Vergangenheit, Krimi

Ein Mann und eine Frau werden getötet, und der Täter versieht seine Opfer mit Nummern in Botschaften, die er an Tjark Wolf (Hendrik Duryn) sendet. Als Tjark ein Video der entführten Barbara erhält, wird klar, dass es sich um eine persönliche Angelegenheit handelt. Trotz seiner Suspendierung setzt er die Ermittlungen fort und verdächtigt den Schwerverbrecher Klaasen (Tilman Strauß), mit dem er und Barbara Schröder (Alessija Lause) eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das Ermittlerteam steht unter Druck: Sie müssen Barbara retten und den Mörder so schnell wie möglich fassen.