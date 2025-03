Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 11. März 2025

Nachdem in einem Wandergebiet mysteriöse Schüsse fallen, wird eine Leiche entdeckt. Es handelt sich um Vincent Heuser (Nikolai Mohr), einen Patienten der Psychotherapeutin Patrizia Bartels (Milena Dreißig). Als diese spurlos verschwindet, fällt der Verdacht auf sie. Nur ihre Freundin, Kommissarin Birgit Reincke (Veronica Ferres), glaubt an ihre Unschuld. Gemeinsam mit Kommissar Becker (Tim Oliver Schultz) und der forensischen Archäologin Dr. Sonnleitner (Salka Weber) deckt sie ein düsteres Geheimnis auf, das über den ursprünglichen Fall hinausreicht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Elon-Musk-Story, Doku

Elon Musk ist der wohlhabendste Mensch der Welt - und zugleich eine der umstrittensten Persönlichkeiten. Kritiker sehen in ihm einen egozentrischen Narzissten, der alles ablehnt, was als woke, queer oder zu demokratisch gilt. Während sein Unternehmen SpaceX die erste wiederverwendbare Rakete entwickelt, nutzt Musk seine Social-Media-Plattform X für hetzerische Kommentare gegen Migranten und unterstützt die AfD sowie andere rechte Parteien in Europa. Doch wie radikal sind seine Ansichten wirklich? Welche Erfahrungen haben ihn geprägt? Und welche Auswirkungen hat er auf die westliche Demokratie?