Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 11. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Doppelsechs, Anwaltsserie Bilge Davala (Garry Fischmann), Fahrer des Fußballvereins "Viktoria Wedding", soll eine junge Spielerin sexuell bedrängt haben. Gemeinsam mit seiner Schwester Leyla (Selin Dörtkardes), Trainerin des Mädchenteams, schildert er Romy seine Version: Nach der Rückfahrt vom Auswärtsspiel habe er als Letzte nur die eingeschlafene Rana Broja (Derya Akyol) im Bus gehabt. Beim Aufwachen sei sie plötzlich in Panik geraten und weggelaufen. Ranas Aussage bei der Staatsanwaltschaft widerspricht dem jedoch. Sie behauptet, Bilge habe sich ihr aufdringlich genähert.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Nach dem Auszug von Paulina und Tommy entspannt sich die Lage für manche Bewohner. Andere Paare geraten dafür umso heftiger aneinander. Zwischen Micha und Edda sowie Lou und Pascal prallen unterschiedliche Ansichten aufeinander, die Stimmung wird zunehmend explosiv. Bei der nächsten Nominierung zeigt sich, wer wirklich zu wem hält. Kurz vor dem Halbfinale stellt sich die Frage: Welches Paar muss gehen?

20:15 Uhr, kabel eins, Rampage - Big Meets Bigger, Monsteraction Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) hat ein enges Band zu Gorilla George, den er von klein auf begleitet. Ein illegales Genexperiment gerät außer Kontrolle und verwandelt George in ein riesiges Monster. Davis muss rasch ein Heilmittel finden, um seinen Freund zu retten. Gleichzeitig wird George bereits von staatlichen Stellen als Bedrohung eingestuft.

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Tim bekommt Besuch von seinem Mentor und Freund Gennaro Contaldo, einer Ikone der italienischen Küche von der Amalfi-Küste. Mit Leidenschaft zeigt Contaldo, wie aus einfachen Zutaten besondere Gerichte entstehen. Die Aufgabe lautet: "Reduce to the max - Mach' das Einfache schön!" Nach der Verkostung sorgt Tim mit einer überraschenden Entscheidung für emotionale Reaktionen.

20:15 Uhr, ZDF, USA extrem: Ein Jahr Donald Trump, Reportage Harte Razzien gegen Migranten, Nationalgardisten im Einsatz und massenhafte Entlassungen in Behörden: Millionen Amerikaner protestieren gegen Trump. Das Land ist tief gespalten. Unter dem Motto "Make America Great Again" bereitet Trump laut Kritikern seine Führung auf einen möglichen inneren Konflikt vor. Gegen Medien und politische Gegner geht er mit Milliardenklagen vor, missliebige Richter werden entlassen. Die Reportage stellt die Frage: Gefährdet er die demokratische Ordnung der USA?