Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 12. August 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Keine andere Wahl, Familienserie Im Zoo möchte die neue leitende Tierärztin Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) mit einer künstlichen Befruchtung bei einem frisch eingetroffenen Tapir starten. Doch als das Tier krank wird, steht das ganze Vorhaben auf der Kippe. Der Druck auf Dr. Sahin wächst - vor allem, weil Zoodirektor Jasper Winter (Dominik Weber) hohe Erwartungen an das Projekt knüpft. Als sie das Gehege betritt, um das Tier zu behandeln, bekommt sie eine Panikattacke und verlässt den Ort ohne die nötige Medikation. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) übernimmt und versucht, das Tier zu retten.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister, Doku Amalia, Alexia und Ariane, die Prinzessinnen der Niederlande: Nur eine von ihnen wird später den Thron besteigen, die älteste Schwester Amalia. Mit der Volljährigkeit rücken nun auch Alexia und Ariane stärker in den Fokus. Während Amalias Lebensweg feststeht, haben ihre Schwestern mehr Freiheit. Werden sie wie Großtante Margriet dem Königshaus dienen - oder schlagen sie einen unabhängigen Weg ein wie die Brüder von König Willem-Alexander?

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Die Frau am Strand, Krimi In den Dünen von Werlesiel wird Willem Leefmann ermordet. Plötzlich stehen viele Dorfbewohner unter Verdacht. Besonders die Außenseiterin Sabine Petersen (Berit Vander) gerät ins Zentrum der Ermittlungen. Die Spur führt zu einem alten Geheimnis, das tief in den Dünen vergraben liegt und eine zentrale Rolle bei der Aufklärung des Falls spielt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

20:15 Uhr, ProSieben, Spotlight, Drama 2001 bekommt Walter "Robby" Robinson (Michael Keaton), Leiter des Investigativ-Ressorts beim Boston Globe, einen neuen Auftrag: Chefredakteur Marty Baron (Liev Schreiber) beauftragt ihn, Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zu untersuchen. Was als einzelne Hinweise beginnt, entwickelt sich schnell zu einem riesigen Skandal. Gemeinsam mit seinem Team - Michael Rezendes (Mark Ruffalo), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), Matt Carroll (Brian d'Arcy James) und Ben Bradlee jr. (John Slattery) - deckt Robby auf, wie sehr das System jahrzehntelang versagt hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: A saisonale G'schicht, Krimi Klaus Niehoff (Florian Jahr) wird tot am Friedensengel aufgefunden - angeblich ein Suizid. Doch die Kommissare Neuhauser (Marcus Mittermeier), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Schaller (Alexander Held) haben Zweifel. Niehoff war hoch verschuldet, seine Ehe gescheitert, er hatte Gewaltvorfälle hinter sich und eine frühere Geliebte bedroht. Eine Motorradfahrerin soll ihn kurz vor seinem Tod gesehen haben. Und er hatte offenbar noch Pläne.