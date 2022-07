Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 12. Juli

20:15 Uhr, kabel eins, Speed 2: Cruise Control, Action-Thriller

Bislang hatte Annie (Sandra Bullock) keine Ahnung, dass ihr Freund Alex Shaw (Jason Patric) ein Undercover-Cop der Spezialeinheit ist. Schließlich war schon ihr Ex Jack bei der Polizei und brachte ihr Leben gehörig durcheinander - und in Gefahr. Um sie zu besänftigen, lädt Alex sie auf eine Karibik-Kreuzfahrt ein. Doch an Bord des Luxusliners kommen die beiden nicht dazu, sich zu erholen: Das Computergenie John Geiger (Willem Dafoe) bringt das Schiff in seine Gewalt und auf Kollisionskurs mit einem Öltanker.