Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 12. Mai 2026

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Diesmal steht die Karriere von Giovanni Zarrella im Mittelpunkt. Künstler wie Mark Forster und Johannes Oerding interpretieren seine Lieder auf Italienisch neu. Persönliche Widmungen an Familienmitglieder sorgen für besonders emotionale Momente. Die kreativen Neuinterpretationen berühren sowohl Giovanni als auch die anderen Beteiligten. Alina Süggeler beendet den Abend mit einer gefühlvollen Hommage an Giovannis Vater.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Zielgerade, Arztserie Ein Unfall auf einer Brücke eskaliert zu einer dramatischen Lage: Der Rettungswagen von Paul (Paul Zichner) stößt mit einem Sportwagen zusammen. Es gibt mehrere Schwerverletzte, und die Situation ist unübersichtlich. Zufällig befindet sich Nina, gespielt von Sabrina Amali, mit Philipp (Max Woelky) und den Kindern im Stau hinter der Unfallstelle. Obwohl sie nicht im Dienst ist, greift sie sofort ein. Sie übernimmt die Erstversorgung und koordiniert die Abläufe. Während eine schwangere Frau im Rettungswagen eingeschlossen ist, kämpft Nina unermüdlich um das Leben der Betroffenen. Am Ende des Tages wird sie jedoch von einem Bericht eingeholt, der sie stark belastet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Bis zum Anschlag, Krimi Eine Polizistin wird erschossen aufgefunden. Ihr Partner Daniel Weiss (Barnaby Metschurat) sowie dessen Tochter Lisa (Luna Esteban Loos) sind verschwunden. Zunächst steht die Frage im Raum, ob es sich um ein Beziehungsdelikt handelt. Doch die Ermittlungen von Helen Dorn, gespielt von Anna Loos, und Gregor Georgi, dargestellt von Matthias Matschke, führen in Düsseldorf zu einer weit größeren Bedrohung. Weiss wird von einem Erpresser festgehalten, der einen Anschlag auf die Drogenszene der Stadt plant. Unter großem Zeitdruck müssen die Ermittler eingreifen, um die Gefahr abzuwenden.

20:15 Uhr, ZDF, Im Maschinenraum der Macht, Doku Die schwarz-rote Bundesregierung startete mit großen Erwartungen in ihre Amtszeit, stand jedoch von Anfang an unter erheblichem Druck. Ein Jahr später zieht die Dokumentation eine erste Bilanz. Sie beleuchtet, welche Ziele erreicht wurden und wo weiterhin um den richtigen Kurs gerungen wird. Außerdem wird der Frage nachgegangen, ob die selbst ernannte Arbeitskoalition ihre Versprechen einlösen kann oder ob interne Konflikte dominieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party - Die Mörderjagd: Roy Barber, Krimiserie Nach seinem Gefängnisausbruch begeht Roy Barber (Leif Gantvoort) erneut grausame Taten und tötet ein unschuldiges Ehepaar. Bex, gespielt von Melissa Roxburgh, findet heraus, dass seine Opfer gezielt ausgewählt werden. Seine Vorgehensweise steht zwar in Verbindung mit früheren Verbrechen, weist jedoch neue Muster auf. Nun liegt es an Bex, die Zusammenhänge zu entschlüsseln und den Täter aufzuhalten.