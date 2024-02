Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 13. Februar 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache: Tief eingeschneit, Krimiserie

Als Inspector Gamache (Alfred Molina) den Befehl seines Vorgesetzten ignoriert und im Vermisstenfall von Blue Two-Rivers zu ermitteln beginnt, wird er prompt in die entlegene Stadt Three Pines versetzt. Dort muss der mysteriöse Mord an der wohlhabenden CC de Poitiers (Simone-Élise Girard) aufgeklärt werden, die mit ihrer überheblich-kaltherzigen Art keinen allzu guten Ruf in der Gemeinde genoss. Entsprechend lang ist auch die Liste der möglichen Verdächtigen.