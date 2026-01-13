Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 13. Jänner 2026

20:15 Uhr, RTL, Haveltod - Ein Potsdam-Krimi: Im Kopf eines Killers, Krimi In Potsdam wird im Glockenturm der Heilandskirche eine tote Frau gefunden. Der Fund weist auffällige Übereinstimmungen mit einem lange zurückliegenden Mord auf. Kriminalhauptkommissar Gregor Weber (Felix Kreutzner) sieht sich gezwungen, seinen Vater Armin (Wolfgang Bahro) um Unterstützung zu bitten, obwohl zwischen beiden seit Jahren kein Kontakt besteht. Gemeinsam müssen sie ihre konfliktreiche Vergangenheit überwinden und zugleich einen gefährlichen Täter stoppen.

20:15 Uhr, ZDF, Ku'damm 77 (2), Drama Die Schöllacks geraten in eine schwere Krise. Die traditionsreiche Tanzschule am Ku'damm soll versteigert werden, zugleich erschüttert ein dramatisches Ereignis die Familie. Monika kämpft mit starken Verlustängsten und lässt vorsichtig eine neue Nähe zu. Tochter Dorli gerät unter dem enormen Leistungsdruck immer tiefer in die Drogenszene. Helga wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, während Friederike um ihre beruflichen Perspektiven ringt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Beißer, Anwaltsserie Der Sozialpädagogikstudent Leroy Idris (Nyamandi Adrian) absolviert ein Praktikum in einer ambitionierten Privat-Kita im Berliner Westen. Plötzlich sieht er sich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung konfrontiert. Er soll den fünfjährigen Carludi geschlagen haben. Der Vorwurf bedroht seine berufliche Zukunft. Leroy weist die Anschuldigung zurück und erklärt, er habe lediglich zwei streitende Kinder voneinander getrennt. Romy (Christina Athenstädt) stellt fest, dass Kitaleiterin Bettina Kessler (Susanne Böwe) kein Interesse daran hat, den Vorfall wirklich aufzuklären.

20:15 Uhr, Tele5, Das Versteck, Psychothriller Der 13-jährige John (Charlie Shotwell) ist hochbegabt, lebt jedoch stark in seiner eigenen Gedankenwelt. Mit seinen wohlhabenden Eltern Brad (Michael C. Hall) und Anna (Jennifer Ehle) sowie seiner älteren Schwester (Taissa Farmiga) wohnt er in einem großen, modernen Haus am Stadtrand. Eines Tages stößt er auf einen unfertigen Bunker. Dabei handelt es sich um einen tiefen, betonierten Schacht im Boden. Wenige Tage später setzt John seine ahnungslose Familie mit einer hohen Dosis Schlafmittel außer Gefecht. Anschließend bringt er sie nacheinander mit einer Schubkarre in den Bunker, aus dem es ohne Hilfe kein Entkommen gibt.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die Hölle bin ich, Krimi Früher waren sie unzertrennlich. Janosch (Maximilian Brückner) war stets der beschützende große Bruder, Julika die kleine Schwester an seiner Seite. Gemeinsam hielten sie zusammen und Janosch bewahrte sie vor allem Bösen. Inzwischen liegen Welten zwischen ihnen. Janosch saß im Gefängnis, während Julika sich als Immobilienmaklerin ein neues Leben aufgebaut hat und in einer attraktiven Eigentumswohnung lebt. Am Tag seiner Entlassung steht Janosch vor ihrer Tür. Julika öffnet nicht. Sie liegt tot in der Diele, mit gebrochenem Genick.