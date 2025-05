Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 13. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Alles gut ist nicht genug, Familienserie

Susanne (Elisabeth Lanz) ist erleichtert, dass es Jonas (Lennart Betzgen) gesundheitlich besser geht und Mike (Matthias Komm) mit positiven Aussichten aus dem Krankenhaus entlassen wird. Was sie jedoch nicht ahnt: Matteo hat wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe seine Approbation vorerst verloren. Er will Susanne davon beim Sponsorenball erzählen. Doch nach einer kräftezehrenden Notoperation an einer verletzten Löwin endet der Tag nicht mit einem Geständnis, sondern mit einem magischen Moment.