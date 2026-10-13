Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 13. Oktober 2026

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality-Show

Nach dem Streit zwischen Hati und Alex bleibt die Stimmung angespannt, auch bei Kathy, Ferry und Ginger fliegen die Fetzen. Im Spiel „Auf Abwegen“ entscheidet sich, wer gegen Anita und Fabrice in die Exit-Challenge muss (bis 22:30).

20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Soap

Die prominenten Bewohner leben zwei Wochen unter 24-Stunden-Kamerabeobachtung im Garten und stellen sich täglich neuen Herausforderungen. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die Live-Show (bis 22:20).

20:15 Uhr, kabel eins, Terminator – Die Erlösung, Sci-Fi-Action (2009)

Unter John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die Maschinen von „Skynet“. Dann taucht der Ex-Todeskandidat Marcus Wright (Sam Worthington) ohne Erinnerung auf, und Connor weiß nicht, ob er ihm trauen kann (bis 22:30).

20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Doku

Familie Becker bereitet sich auf die Labradorbrüder Castor und Pollux vor und kämpft mit deren Geschwisterdynamik. Großpudel Kassius erobert das Herz von Magdalena und wird zum Influencer (bis ca. 22:15).

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Onlinehändler – mit Pia Osterhaus, Verbraucher-Doku

Reporterin Pia Osterhaus deckt auf, mit welchen Verkaufsstrategien Onlineshops die Kundschaft zum schnellen Klicken bringen, etwa Fünf-Sterne-Bewertungen und scheinbar limitierte Angebote (bis 21:00).