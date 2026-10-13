Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 13. Oktober 2026
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality-Show
Nach dem Streit zwischen Hati und Alex bleibt die Stimmung angespannt, auch bei Kathy, Ferry und Ginger fliegen die Fetzen. Im Spiel „Auf Abwegen“ entscheidet sich, wer gegen Anita und Fabrice in die Exit-Challenge muss (bis 22:30).
20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Soap
Die prominenten Bewohner leben zwei Wochen unter 24-Stunden-Kamerabeobachtung im Garten und stellen sich täglich neuen Herausforderungen. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die Live-Show (bis 22:20).
20:15 Uhr, kabel eins, Terminator – Die Erlösung, Sci-Fi-Action (2009)
Unter John Connor (Christian Bale) kämpfen die Menschen gegen die Maschinen von „Skynet“. Dann taucht der Ex-Todeskandidat Marcus Wright (Sam Worthington) ohne Erinnerung auf, und Connor weiß nicht, ob er ihm trauen kann (bis 22:30).
20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Doku
Familie Becker bereitet sich auf die Labradorbrüder Castor und Pollux vor und kämpft mit deren Geschwisterdynamik. Großpudel Kassius erobert das Herz von Magdalena und wird zum Influencer (bis ca. 22:15).
20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Onlinehändler – mit Pia Osterhaus, Verbraucher-Doku
Reporterin Pia Osterhaus deckt auf, mit welchen Verkaufsstrategien Onlineshops die Kundschaft zum schnellen Klicken bringen, etwa Fünf-Sterne-Bewertungen und scheinbar limitierte Angebote (bis 21:00).
20:15 Uhr, arte, China, Russland, Indien & Co. – Eine neue Weltordnung?, Politik-Doku
Die Doku zeigt den Aufstieg der BRICS-Staaten, die über die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren, und ihr Ziel, sich vom Dollar zu lösen. Sie fragt, wie autoritär die angestrebte Neuordnung ist und wo Europa steht (bis 21:50).
20:15 Uhr, 3sat, Der Kommissar und das Meer – Aus glücklichen Tagen, Krimi
Ein Mord und eine Einbruchsserie auf Gotland führen zu einem alten Polizisten-Selbstmord, und Kommissar Anders zweifelt an einem früheren Ermittlungsfehler. Nebenbei entwickelt sich der Kollege Sigge zur „tickenden Zeitbombe“ (bis 21:45).
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Reiz der Gewalt, Krimireihe
Ein Routine-Einsatz gegen feiernde Jugendliche eskaliert, der Streifenpolizist Jan Nowak wird erschossen. Brand und Simmel müssen gegen Nowaks eigenen Kollegen ermitteln, in dessen Aussagen es Unstimmigkeiten gibt (bis 21:45).
20:15 Uhr, ServusTV, Hubert ohne Staller, Krimiserie
Drei Folgen am Stück bis 23:15.
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Serie
Eine junge Ehefrau kämpft um ihre Freiheit: Sie will ihren sittenwidrigen Ehevertrag anfechten, doch ihr kontrollsüchtiger Mann will das mit allen Mitteln verhindern.
21:50 Uhr, arte, Kokain – Pulverfass Kolumbien, Doku
Die Doku widmet sich der Gewalt rund um Herstellung und Vertrieb der Droge (bis 22:45).
22:30 Uhr, kabel eins, Guy Ritchie’s Der Pakt, Action-Thriller (2023)
Sergeant Kinley (Jake Gyllenhaal) wird in Afghanistan schwer verletzt und von seinem Dolmetscher Ahmed gerettet. Aus Dankbarkeit setzt er alles daran, Ahmed und dessen Familie aus dem Kriegsgebiet zu holen (bis 00:55).
22:30 Uhr, ZDFneo, Armored, Action-Krimi (2009)
Der Ex-Soldat Ty Hackett lässt sich von Kollegen einer Sicherheitsfirma zum Überfall auf einen Geldtransporter überreden. Der Plan läuft schief und die Lage im Transporter eskaliert (bis 23:50).
00:30 Uhr, ORF 2, Die Entscheidung, Fernsehfilm/Melodram
Der herzkranke Jonas braucht dringend ein Spenderherz. Der reiche Großvater bietet über eine Privatorganisation eins an, doch der Vater vermutet eine illegale Herkunft (bis 02:00).