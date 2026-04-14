Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. April 2026

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession In der Musikshow versammelt ein Top-Act sechs bekannte Sängerinnen und Sänger um sich. Bedingung ist nur, dass jeder seine größten Hits mitbringt. Diese Songs werden vor Ort von den anderen Künstlern neu interpretiert. So entsteht für das Publikum eine besondere musikalische Reise. Etablierte Stars treffen auf interessante Newcomer, während das Repertoire von Singer-Songwriter über Elektro-Pop bis hin zu Rap reicht. Vertraute Songs erklingen in völlig neuer Form, überraschende Duette entstehen und die Künstler zeigen Seiten von sich, die man so kaum kennt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Familie, Arztserie Ein extrem heißer Sommertag in Mannheim bringt das Team körperlich und emotional an seine Belastungsgrenze. Drohende Waldbrände, ein Feuer am Neckarufer und ein gefährlicher Brand in einer Schrebergartensiedlung sorgen für Ausnahmezustand. Während Nina (Sabrina Amali) und Philipp (Max Woelky) um ihre Beziehung ringen und Paul (Paul Zichner) für das Sorgerecht seiner Tochter kämpft, trägt Billy (Anna Schimrigk) ihre Verantwortung zunächst allein. Doch irgendwann bricht ihre Fassade zusammen. Dieser emotionale Einbruch führt zu der stillen Erkenntnis, dass Familie mehr ist als nur ein Dienstplan.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) übernehmen einen neuen Fall. Sie sollen den vorbestraften Lutz Werneck (Eckhard Preuß) observieren, gegen den ein Mordverdacht besteht. Das Opfer ist die Clubbesitzerin Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), während die Kellnerin Nike (Sinja Dieks) am Leben blieb. Als Flierl bei dem Einsatz schwer verletzt wird, reagiert Chef Zangel (Christoph Süß) entsprechend verärgert. Besonders brisant ist für ihn, dass das K11 wichtige Informationen nicht weitergeleitet hat.

20:15 Uhr, ZDF, Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit, Doku Wer sind die Frauen, die zu Opfern von Jeffrey Epsteins System sexueller Ausbeutung wurden und nun ihr Schweigen brechen, um bei der Aufklärung zu helfen? Betroffene, Anwälte, Journalisten und Politiker berichten von einem zähen Kampf gegen ein Netzwerk aus Machtmissbrauch und Gewalt. Mit der Veröffentlichung der "Epstein Files" wird das Ausmaß immer deutlicher. Die Dokumentation zeigt, wie der US-Multimillionär Epstein über Jahre ein System aufbauen konnte, über das mutmaßlich zahlreiche junge Frauen und teils auch Teenager missbraucht wurden.

20:15 Uhr, kabel eins, Coach Carter, Sportdrama Basketball-Trainer Ken Carter (Samuel L. Jackson) übernimmt eine rebellische Schulmannschaft. An der kalifornischen Richmond Highschool verlassen rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss, und nur sieben Prozent der übrigen schaffen es aufs College. Carter will seinen Spielern deshalb die eigentlichen Werte des Lebens vermitteln. Wegen schlechter schulischer Leistungen belegt er sie mit einem Trainingsverbot. Schulleitung und Eltern reagieren empört auf seine harten Maßnahmen. Carter hält trotzdem an seinem Kurs fest.