Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. Jänner 2025

Richter Greinert (Thomas Kügel) steht vor großen Problemen und benötigt die Unterstützung der Kanzlei: Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Bei einem Golfturnier der Hamburger Justiz soll sein Ball die Gerichtspräsidentin Ziedrich am Kopf getroffen haben, was ihren Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte. Staatsanwalt Heckner (Jörn Grosse) vermutet eine absichtliche Tat und klagt ihn wegen versuchten Mordes an. Der Grund: Greinert hatte Ziedrich einst vor dem Dienstgericht verklagt, da sie ihn beschuldigt hatte, zu langsam zu arbeiten - und den Prozess verloren.

Ein Unbekannter legt Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Christiane Paul) eine weibliche Leiche direkt vor ihr Einfamilienhaus in Ostfriesland. Doch das bleibt nicht das einzige Opfer. Die Tote ist eine ältere Frau, die der Täter qualvoll verdursten ließ. Der psychopathische Mörder zieht Klaasen immer tiefer in sein grausames Spiel, dessen Regeln ihr völlig unbekannt sind.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Auf Leben und Tod, Krankenhausserie

Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu) plant ein Abendessen mit ihrem Freund Björn Lodinson (David Korbmann) sowie ihren Kollegen Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) und Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg). Sie unternehmen einen halb privaten, halb beruflichen Ausflug in ein beliebtes Restaurant am See. In dieser angespannten Gruppenkonstellation droht das Gespräch ins Stocken zu geraten - bis ein schwerer Unfall die Situation dramatisch verändert.