Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. Juli 2026
20:15 Uhr, ORF1, Fußball-WM 2026 – Halbfinale: Frankreich – Spanien, Live-Sport
Übertragung des WM-Halbfinales, live aus dem Stadion.
20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi
Förster Heiko stirbt kurz vor seinem Scheidungstermin, und Dorfsheriff Frank Koops gerät bei den Ermittlungen an den Rocker-Boss Andy Blome, der offenbar in illegale Geschäfte verwickelt ist.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow
Luna und Lilli Schweiger treten gegen Shania Tyra und Davina Shakira Geiss in bis zu 15 Wettkämpfen an – Moderation Matthias Opdenhövel, es geht um 100.000 Euro.
20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Die Frau am Strand, Krimireihe
In Werlesiel wird ein Gleitschirmflieger tot in den Dünen gefunden – die Ermittlungen fördern zahlreiche Motive unter den Dorfbewohnern zutage.
20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS: Frösche im Teich, Krimiserie
Auftakt eines Navy-CIS-Abends mit mehreren Folgen in Folge.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Paycheck – Die Abrechnung, Sci-Fi-Thriller
Ein Ingenieur lässt sich nach Geheimprojekten die Erinnerung löschen, muss dann aber ein rätselhaftes Puzzle aus seiner eigenen Vergangenheit lösen.
20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap
Alltagsprodukte werden auf Herz und Nieren getestet.
20:15 Uhr, Arte, Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht, Dokumentation
Eine Untersuchung darüber, wie stark verarbeitete Lebensmittel süchtig machen können.
20:15 Uhr, 3sat, Die Bestatterin: Der Tod zahlt alle Schulden, Krimireihe
Fall aus der beliebten Krimireihe rund um eine Bestatterin, die auch als Ermittlerin tätig wird.
21:40 Uhr, Arte, Die Macht der Mikroben, Dokumentation
Ein Blick auf die unsichtbare Welt der Mikroorganismen und ihren Einfluss auf Gesundheit und Umwelt.
21:45 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Blutige Steine, Krimi
Commissario Brunetti ermittelt in Venedig in einem neuen Fall der beliebten Krimireihe.
22:45 Uhr, Kabel Eins, Iron Man, Superheldenfilm
Tony Stark wird nach seiner Gefangenschaft zum gepanzerten Helden – Origin-Story des Marvel-Klassikers.
23:00 Uhr, ZDF, sportstudio – Fußball-WM 2026: Highlights, Analysen, Interviews, Fußball
Nachbericht zum WM-Halbfinale.
23:20 Uhr, Arte, Goldgrube Altenheim, Dokumentation
Reportage über wirtschaftliche Interessen in der Pflegebranche.
23:30 Uhr, ZDF, Markus Lanz, Talkshow
Aktuelle Gäste diskutieren Politik und Gesellschaft.