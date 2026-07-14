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Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. Juli 2026

Zwei Männer mit zugeklebten Mündern stehen in einem Raum, während im Hintergrund drei weitere Personen in dunkler Kleidung zu sehen sind.
14.07.26, 07:31
Das sind für Dienstag, den 14. Juli 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

20:15 Uhr, ORF1, Fußball-WM 2026 – Halbfinale: Frankreich – Spanien, Live-Sport
Übertragung des WM-Halbfinales, live aus dem Stadion.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi
Förster Heiko stirbt kurz vor seinem Scheidungstermin, und Dorfsheriff Frank Koops gerät bei den Ermittlungen an den Rocker-Boss Andy Blome, der offenbar in illegale Geschäfte verwickelt ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow
Luna und Lilli Schweiger treten gegen Shania Tyra und Davina Shakira Geiss in bis zu 15 Wettkämpfen an – Moderation Matthias Opdenhövel, es geht um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Die Frau am Strand, Krimireihe
In Werlesiel wird ein Gleitschirmflieger tot in den Dünen gefunden – die Ermittlungen fördern zahlreiche Motive unter den Dorfbewohnern zutage.

20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS: Frösche im Teich, Krimiserie
Auftakt eines Navy-CIS-Abends mit mehreren Folgen in Folge.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Paycheck – Die Abrechnung, Sci-Fi-Thriller
Ein Ingenieur lässt sich nach Geheimprojekten die Erinnerung löschen, muss dann aber ein rätselhaftes Puzzle aus seiner eigenen Vergangenheit lösen.

20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap
Alltagsprodukte werden auf Herz und Nieren getestet.

20:15 Uhr, Arte, Fix und fertig: Wenn Essen süchtig macht, Dokumentation
Eine Untersuchung darüber, wie stark verarbeitete Lebensmittel süchtig machen können.

20:15 Uhr, 3sat, Die Bestatterin: Der Tod zahlt alle Schulden, Krimireihe
Fall aus der beliebten Krimireihe rund um eine Bestatterin, die auch als Ermittlerin tätig wird.

21:40 Uhr, Arte, Die Macht der Mikroben, Dokumentation
Ein Blick auf die unsichtbare Welt der Mikroorganismen und ihren Einfluss auf Gesundheit und Umwelt.

Verschiedene Geräte zeigen die Website film.at mit dem österreichischen Fernsehprogramm.

21:45 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Blutige Steine, Krimi
Commissario Brunetti ermittelt in Venedig in einem neuen Fall der beliebten Krimireihe.

22:45 Uhr, Kabel Eins, Iron Man, Superheldenfilm
Tony Stark wird nach seiner Gefangenschaft zum gepanzerten Helden – Origin-Story des Marvel-Klassikers.

23:00 Uhr, ZDF, sportstudio – Fußball-WM 2026: Highlights, Analysen, Interviews, Fußball
Nachbericht zum WM-Halbfinale.

23:20 Uhr, Arte, Goldgrube Altenheim, Dokumentation
Reportage über wirtschaftliche Interessen in der Pflegebranche.

23:30 Uhr, ZDF, Markus Lanz, Talkshow
Aktuelle Gäste diskutieren Politik und Gesellschaft.

film.at, fs