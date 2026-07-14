Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. Juli 2026

20:15 Uhr, ORF1, Fußball-WM 2026 – Halbfinale: Frankreich – Spanien, Live-Sport

Übertragung des WM-Halbfinales, live aus dem Stadion.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi

Förster Heiko stirbt kurz vor seinem Scheidungstermin, und Dorfsheriff Frank Koops gerät bei den Ermittlungen an den Rocker-Boss Andy Blome, der offenbar in illegale Geschäfte verwickelt ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow

Luna und Lilli Schweiger treten gegen Shania Tyra und Davina Shakira Geiss in bis zu 15 Wettkämpfen an – Moderation Matthias Opdenhövel, es geht um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Die Frau am Strand, Krimireihe

In Werlesiel wird ein Gleitschirmflieger tot in den Dünen gefunden – die Ermittlungen fördern zahlreiche Motive unter den Dorfbewohnern zutage.

20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS: Frösche im Teich, Krimiserie

Auftakt eines Navy-CIS-Abends mit mehreren Folgen in Folge.