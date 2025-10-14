Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 14. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Hundertdreizehn: Theo, Dramaserie Wie viele Menschen sind direkt oder indirekt betroffen, wenn jemand bei einem Unfall ums Leben kommt? Laut Bundesverkehrsministerium durchschnittlich 113 Personen: Angehörige, Freunde, Einsatzkräfte oder Augenzeugen. Die Serie macht aus dieser Zahl eine Schicksalsgröße und zeigt anhand verschiedener Figuren, wie ein schwerer Verkehrsunfall ihre Leben miteinander verknüpft.

20:15 Uhr, ZDF, DDR genial, Dokureihe Von bruchsicherem Glas über Matten für Sommerskispringen bis zu Navigationsideen für den Weltraum: Die Dokumentation stellt originelle und teils kuriose Erfindungen aus der DDR vor, kommentiert von prominenten Gästen. In einem Staat voller Mangel entstanden kreative Lösungen für Alltag und Forschung. Die Reihe erinnert an diese oft vergessenen Innovationen und erzählt ihre Hintergründe.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Für Tara & Dennis und Ryan & Lina steht die Exit-Challenge an. In der "Zitterpartie" entscheidet jeder Stein, wer im Sommerhaus bleiben darf. Nach dem Auszug kommt neue Dynamik ins Spiel. Beim Quiz "Tischlein deck dich" gibt es für falsche Antworten keine Punkte, sondern fragwürdige Delikatessen.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Mann ohne Schatten, Krimidrama Anwalt und Lebemann Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) erhält in Havanna einen besonderen Auftrag. Er soll nach Martin Gebhardt suchen, der vor 30 Jahren verschwand. Seine Schwester Katherina (Gudrun Landgrebe) glaubt nicht an seinen Tod. Martin soll 1980 in die DDR gegangen sein, kam dort jedoch nie an. Stattdessen gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass er in Kuba oder den USA lebt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Wilde Hunde, Krimi Die Ermittler stoßen auf eine Bande, die Jugendliche aus Pflegefamilien für Verbrechen missbraucht. Einer von ihnen, Mario Brendler (Junis Marlon), war kurzzeitig wegen Drogen in Polizeigewahrsam. Wenige Stunden nach seiner Entlassung wird er tot gefunden. Die Umstände sind unklar, doch alles spricht für ein Gewaltverbrechen.