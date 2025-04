Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 15. April 2025

Hinter fantasievollen Namen im Kühlregal stecken oft clevere Marketingstrategien. Marken wie Müller und Mondelēz lassen Produkte edel und natürlich erscheinen - etwa "Philadelphia" mit dem Versprechen von Frische oder "Bresso" mit Bildern aus der Provence. Doch was wirklich drin ist, bleibt auf den ersten Blick oft verborgen. Sebastian Lege deckt in der Reportage auf, wie die Lebensmittelindustrie ihre Produkte ins beste Licht rückt.

20:15 Uhr, RTL, Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi: Die Heimsuchung, Krimi

Maja (Paula Kalenberg) will die Insel Öd am liebsten sofort wieder verlassen. Doch nach dem Tod der Benz-Brüder wird sie dort als Nachfolgerin eingesetzt. Ihre Abneigung gerät in den Hintergrund, als eine Explosion den örtlichen Bestatter das Leben kostet. Ein anonymer Erpresserbrief, angeblich von einem Aktivisten gegen den Konzern 'Cleané', bringt Bewegung in die Ermittlungen. Doch bald zeigt sich, dass hinter dem Anschlag ein grausamer Racheplan steckt.