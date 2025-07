Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 15. Juli 2025

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi

Im kleinen Ort Werlesiel an der Nordseeküste scheint die Welt noch in Ordnung - bis eine junge Frau nach einer feuchtfröhlichen Nacht im Nebel verschwindet. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) hat Zweifel an einem gewöhnlichen Vermisstenfall und beginnt zu ermitteln. Unterstützung bekommt sie bald vom Kripobeamten Tjark Wolf (Hendrik Duryn), der den Fall übernehmen soll.