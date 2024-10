Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 15. Oktober 2024

Nach dem Desaster in Köln kehrt Marie (Katharina Wackernagel) nach Hengasch zurück. Ihre Pläne, in die Großstadt zu gehen, scheinen weiter entfernt als je zuvor, und auch ihre Beziehung zu Gisbert (Kai Schumann) scheint endgültig vorbei zu sein. Zu allem Überfluss schwärmt ihre Mutter Uschi (Petra Welteroth) von der Geburt ihres ersten Enkelkindes, was für Marie das Fass zum Überlaufen bringt. Sie beschließt, loszulassen. Doch als Jenny (Eva Bühnen) ihr von der Rückkehr der Gangsterinnen nach Hengasch berichtet, ist Maries Jagdfieber sofort wieder da. Die ältere Gangsterin Rösler (Johanna Gastdorf) ist eine alte Bekannte, die gnadenlos vorgeht. Für Marie ist klar: Rösler könnte ihr Weg zurück nach Köln sein.

20:15 Uhr, ZDF, Die Wagenknecht-Story, Doku

Es war ein riskanter Schritt, doch er zahlte sich aus: 2024 gründet Sahra Wagenknecht, die frühere Fraktionschefin der Linken, ihre eigene Partei, die ganz auf sie zugeschnitten ist. Schon bei den Europawahlen erzielt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erste Erfolge. Bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September 2024 erreicht die Partei auf Anhieb zweistellige Ergebnisse und zieht in die Landtage ein. Die Dokumentation beleuchtet, wie das BSW strategisch entwickelt wurde, welche Unterstützer hinter dem Erfolg stehen und wie die Partei die politische Landschaft in Deutschland verändert.