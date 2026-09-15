Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 15. September 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz, Krimi (neue Folge)
„Videogirls & Loverboys“: Das Linzer Ermittlerteam übernimmt einen neuen Fall im Milieu von Social-Media-Content-Creatorn.
20:15 Uhr, ORF 2, Universum, Doku
„Serbien – Europas verborgenes Naturparadies“: Die Donau bricht sich am Eisernen Tor den Weg zum Schwarzen Meer.
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Gellert kämpft für einen gekündigten Chemiearbeiter, der wegen Überarbeitung eingeschlafen war.
20:15 Uhr, ZDF, Aldi, Rewe & Co. – Wer verdient an Eigenmarken?, Doku
Vier Konzerne dominieren den deutschen Lebensmittelhandel – ein Blick hinter die No-Name-Produkte.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap
Nach der letzten Nominierung sorgt der Streit weiter für Zündstoff, die Exit-Challenge um 50.000 Euro rückt näher.
20:15 Uhr, Pro7, TV total, Late-Night-Show
Sebastian Pufpaff/TV total-Ausgabe mit anschließendem TV total Stand-up Club (Comedy mit Cindy aus Marzahn u. a.).
20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie
„Das Vermächtnis“: Der NCIS soll geschlossen werden – mitten in den letzten Vorbereitungen bittet ein Mann um Hilfe für seine inhaftierte Schwester.
20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Die neue Generation, Serie
Elias wird 18 und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
20:15 Uhr, 3sat, Erzgebirgskrimi – Familienband, Krimi
Saskia Bergelt findet in einem Stollen ein unterkühltes Baby – die Ermittlungen decken ein Familiendrama auf.
20:15 Uhr, arte, Tax me (if you can!), Doku
Die Steuertricks der Superreichen in Kanada, UK, Spanien, Frankreich und Deutschland.
20:15 Uhr, Kabel1, Urlaubsreif, Spielfilm (Komödie)
Drew Barrymore und Adam Sandler als alleinerziehende Eltern, die sich immer wieder über den Weg laufen.
20:15 Uhr, WDR/BR, Tatort, Krimi
WDR: „Die Blicke der anderen“ – Tobler und Berg ermitteln im Breisgau, als Mann und Sohn einer Frau vermisst werden.
BR (parallel): „Tatort: Bauernsterben“ – ein toter Schweinemäster in Österreich, Eisner und Fellner ermitteln.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Zurück in die Zukunft, Spielfilm (Sci-Fi-Klassiker)
Marty McFly reist mit Doc Browns DeLorean in die Vergangenheit.
20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn, Krimi
„Mordsee“: Ein Videotelefonat in der Hamburger Seemannsmission endet in einem Todesfall an Bord.
20:15 Uhr, one, Jahrmarkt der Eitelkeiten, Historienserie
Becky Sharp beginnt ihr Leben nach dem Internat – Auftakt der Literaturverfilmung.
21:00 Uhr, ARD, In aller Freundschaft, Arztserie
Oskar Brentano sieht sich Doping-Vorwürfen gegenüber, während Dr. Demir seine Bindungsangst therapieren lässt.
21:05 Uhr, ORF 1, Soko Donau, Krimi
„Aussicht mit Mord“: Dr. Franziska Beck beobachtet mit einem Opernglas verdächtige Vorgänge im Nachbarhaus.
22:00 Uhr, ORF 1, Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann, Late-Night-Show
Erste Sendung nach der Sommerpause der beliebten Late-Night-Satire.
22:00 Uhr, BR, Kommissar Dupin – Bretonische Nächte, Krimi
Inspektor Kadeg findet seine Tante tödlich verletzt auf und wird selbst niedergeschlagen.
22:00 Uhr, Tele 5, Escape Plan 2: Hades, Actionfilm
Ray Breslin mobilisiert ein Team, um einen Mitarbeiter aus dem Hochsicherheitsgefängnis „Hades“ zu befreien.
22:10 Uhr, Sat.1, Navy CIS: Sydney, Krimiserie
Eine Geiselnahme mit Sprengstoffweste in einem Hundecafé versetzt das Team in Alarmbereitschaft.
22:15 Uhr, WDR, Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi, Spielfilm
Ein Todesfall im Seniorenheim bringt einen Staatsanwalt in einen persönlichen Interessenkonflikt.
22:15 Uhr, NDR, Tatort, Krimi
„Letzte Ernte“: Ein enthaupteter Aushilfsbauer im Alten Land – Charlotte Lindholm glaubt nicht an einen Unfall.
22:15 Uhr, ZDF, Klicks um jeden Preis, Doku
Wenn TikTok-Challenges lebensgefährlich werden – über die Sogwirkung riskanter Mutproben.