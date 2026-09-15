Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 15. September 2026

20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz, Krimi (neue Folge)

„Videogirls & Loverboys“: Das Linzer Ermittlerteam übernimmt einen neuen Fall im Milieu von Social-Media-Content-Creatorn.

20:15 Uhr, ORF 2, Universum, Doku

„Serbien – Europas verborgenes Naturparadies“: Die Donau bricht sich am Eisernen Tor den Weg zum Schwarzen Meer.

20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Gellert kämpft für einen gekündigten Chemiearbeiter, der wegen Überarbeitung eingeschlafen war.

20:15 Uhr, ZDF, Aldi, Rewe & Co. – Wer verdient an Eigenmarken?, Doku

Vier Konzerne dominieren den deutschen Lebensmittelhandel – ein Blick hinter die No-Name-Produkte.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap

Nach der letzten Nominierung sorgt der Streit weiter für Zündstoff, die Exit-Challenge um 50.000 Euro rückt näher.