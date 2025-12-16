Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Mozart/Mozart: Skandal, Historienserie Er ist der gefeierte Star. Sie ist "nur" die Schwester, das "Nannerl", obwohl sie musikalisch ebenso brillant ist wie ihr Bruder. Als Wolfgang Amadeus Mozart (Eren M. Güvercin) zusammenbricht und nicht mehr auftreten kann, gerät die finanzielle Zukunft der Familie ins Wanken - und damit auch Maria Annas (Havana Joy) eigene Freiheit. Um Amadeus' Karriere und ihr eigenes Leben zu retten, nimmt sie widerwillig seine Rolle ein. Schon bald verstrickt sie sich in höfische Intrigen, in deren Zentrum ausgerechnet jener Mann steht, der sich unsterblich in sie verliebt: Antonio Salieri (Eidin Jalali).

20:30 Uhr, ZDF, besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit, Foodreportage Sebastian Lege nimmt Amerikas kulinarische Klassiker unter die Lupe und zeigt, was tatsächlich in beliebten US-Produkten steckt. Ob Ketchup, Burger oder Donuts - viele Lebensmittel mit weltweitem Erfolg haben ihren Ursprung in den USA. Doch was verbirgt sich hinter den Kultprodukten wirklich? Lege beleuchtet, wie Industrie, Zutaten und Marketing zusammenspielen.

20:15 Uhr, kabel eins, Daddy's Home - Ein Vater zu viel, Komödie Brad Whitaker (Will Ferrell) tut alles, um ein guter Stiefvater für die Kinder von Sara Whitaker (Linda Cardellini) zu sein. Dann erscheint unerwartet ihr leiblicher Vater Dusty Mayron (Mark Wahlberg). Rasch wird deutlich, dass Dusty seinen Platz in der Familie zurückerobern will. Zwischen beiden Männern entbrennt ein Wettstreit, in dem keiner bereit ist, nachzugeben.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms 2, Komödie Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) kämpfen mit dem üblichen Weihnachtschaos: Dekoration, Geschenke, Essen. Dieses Jahr wollen sie allem entfliehen und ein entspanntes Fest gestalten. Doch dann kündigen sich ihre eigenen Mütter an - und treiben ihre Töchter mit ihren Vorstellungen in die Verzweiflung. Die Feiertage werden zum Chaos, und die drei planen kurzerhand ihre eigene Party.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Jägerin - Gegen die Wut, Krimi Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) übernimmt einen brisanten Fall: Eine Politikerin wurde in ihrer Wohnung angegriffen. Wer steckt dahinter, und aus welchem Motiv? Judith ist unsicher, da die Ermittlungen politisch heikles Terrain berühren und sie die Polizei nicht pauschal in ein schlechtes Licht rücken will. Dennoch lässt sie sich von Oberstaatsanwalt Ronny Paschke (David Ruland) überzeugen, der ihr im Erfolgsfall die Rückkehr ins Dezernat für organisierte Kriminalität verspricht.