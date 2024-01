Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. Jänner 2024

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Das gestohlene Herz, Liebesfilm

Nach ihrer Herz-OP will die lebenshungrige Kristie (Maya Haddad) endlich voll durchstarten. Doch Ehemann Björn (Dominik Weber) sowie Mutter Ebba wollen, dass sie sich schont. Einzig Sandkastenfreund Sixten (Max Koch) versteht sie. Sixten kann sich zwar kaum an sie erinnern, doch beide schließen einen Pakt: Sixten soll willkommenes Chaos in Kristies Leben bringen, Kristie Ordnung in seines. Die beiden nähern sich an, und Sixten weiß, dass Kristie verheiratet ist. Doch werden beide so glücklich?