Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. Juli 2024

Prinzessin Kate ist der Star der britischen Royals und das populärste Mitglied der Windsors. Doch seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung kann sie die Monarchie nicht unterstützen. Die bürgerlich Geborene scheint ihre Wurzeln nie vergessen zu haben. Sie ist zugänglich und repräsentiert eine junge, moderne Monarchie. Sie hat lange und kontinuierlich an ihrer zukünftigen Rolle gearbeitet. Als sie ihre Krebserkrankung im März 2024 verkündet, waren viele schockiert - auch außerhalb Großbritanniens. Was bedeutet es für die britische Monarchie, wenn ihr populärstes Mitglied für längere Zeit ausfällt?

Das "Hollwigger Bistrorant" in Köln benötigt dringend Hilfe. Inhaber Jörg ist überarbeitet und leidet unter Betriebsblindheit und mangelnder Führungskompetenz, was zu Unstimmigkeiten im Team führt. Tim und Katharina unterstützen das Restaurant bei der Umgestaltung und kümmern sich um die Stammgäste, während Jörg lernen muss, ein besserer Chef zu sein.

Jim (Adam Sandler) und Lauren (Drew Barrymore) sind beide alleinerziehend und merken gleich nach dem ersten Date, dass sie kein Paar werden können. Doch durch verschiedene Zufälle laufen sie sich immer wieder über den Weg - und landen schließlich mit ihren jeweiligen Kindern im selben Hotelzimmer in Südafrika. Dieser Urlaub wird eine echte Herausforderung für die ungleichen Singles und ihre Familien.

Eine Medizinstudentin aus Leipzig stürzt von einem Balkon und ist sofort tot. War es ein Beziehungsstreit, Selbstverschulden oder ein geplantes Verbrechen? Schnell wird klar: Der Sturz vom Balkon des Studentenwohnheims sollte wie Suizid aussehen, aber am Opfer finden sich Kampfspuren. "Das Quartett" um Kommissarin Maike Riem (Anja Kling) muss herausfinden, ob der Tod der jungen Katharina Amerell mit ihrer sensiblen Forschungsarbeit in Verbindung steht.

20:15 Uhr, NITRO, Creed II - Rocky's Legacy, Action

Adonis Creed (Michael B. Jordan) ist nun Boxweltmeister im Schwergewicht, doch wirklich glücklich ist er damit nicht. Als Ivan Drago (Dolph Lundgren), der einst Adonis' Vater Apollo Creed in einem Schaukampf getötet hat, öffentlich einen Titelkampf zwischen seinem Sohn Viktor (Florian Munteanu) und Adonis fordert, willigt Creed in den gefährlichen Kampf ein. Doch sein Trainer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) will ihn diesmal nicht trainieren.