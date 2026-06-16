Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. Juni 2026

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand, Krimi Im beschaulichen Küstenort Werlesiel scheint zunächst alles ruhig zu sein. Doch dann verschwindet nach einer ausgelassenen Nacht im dichten Nebel eine junge Frau. Polizistin Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) glaubt nicht an einen einfachen Vermisstenfall und nimmt die Ermittlungen auf. Bald erhält sie Unterstützung von Kriminalbeamten Tjark Wolf (Hendrik Duryn), der den Fall offiziell übernehmen soll.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit, Food-Reportage Typisch amerikanische Klassiker stehen im Mittelpunkt: Sebastian Lege zeigt, was wirklich hinter bekannten US-Produkten steckt. Ketchup, Burger oder Donuts sind längst weltweit verbreitet, stammen jedoch ursprünglich aus den USA. Doch welche Inhaltsstoffe und Strategien stecken dahinter? Lege untersucht die Produkte genauer und macht deutlich, wie Herstellung, Werbung und Zutaten miteinander verknüpft sind.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Spätfolgen, Anwaltsserie Isa (Sabine Postel) und Gellert (Herbert Knaup) vertreten gemeinsam den syrischen Flüchtling Mahmud Hadad (Ercan Durmaz). Dieser hat in Hamburg seinen früheren Peiniger wiedergetroffen und ihn daraufhin als Geisel genommen. In einem weiteren Fall setzen sich Assistentin Charlie und Isas Mutter Marion (Marie-Anne Fliegel) für einen ehemaligen Mithäftling von Charlies Bruder ein, der von seinem Bewährungshelfer hintergangen wurde.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi Ein außergewöhnliches Ereignis erschüttert die Welt: Plötzlich erscheinen überall geheimnisvolle Sphären, die Angst und Chaos auslösen. Mit ihnen kommt Klaatu (Keanu Reeves), ein Vertreter einer mächtigen außerirdischen Allianz, die die Erde schon lange beobachtet. Die US-Regierung reagiert schnell und stellt ein Team von Wissenschaftlern zusammen, um die Situation zu verstehen und mögliche Gefahren abzuwenden. Auch die Biologin Helen (Jennifer Connelly) gehört dazu und erkennt nach und nach, welche wahre Mission Klaatu als angeblicher "Freund der Erde" verfolgt.

20:15 Uhr, NITRO, Batman Begins, Superhelden-Action Nach dem Mord an seinen Eltern wächst Bruce Wayne (Christian Bale) unter der Fürsorge seines Butlers Alfred (Michael Caine) auf. Auf der Suche nach Orientierung reist er nach Asien und wird dort von Henri Ducard und Ra's al Ghul ausgebildet. Als Gotham in Gefahr gerät, kehrt er zurück. Dort erschafft er die Figur Batman und beginnt, entschlossen gegen das Verbrechen vorzugehen.