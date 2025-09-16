Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 16. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Erfolg: Alles was zählt, Anwaltsserie Die Sängerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann) steht im Verdacht, die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) mit dem Auto von der Straße gedrängt und sich anschließend unerlaubt entfernt zu haben. Die junge Frau stürzte mit ihrem E-Roller und kam verletzt ins Krankenhaus. Jenny bestreitet jede Kenntnis von dem Vorfall. Romy (Christina Athenstädt) gegenüber gesteht sie jedoch, bei der Polizei gelogen zu haben. Der Grund: Luise war zuvor bei einer Listening-Party in ihre Garderobe gestürmt und hatte ihr vorgeworfen, ihre Texte kopiert zu haben.

20:30 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Zum 10-jährigen Jubiläum zieht erneut eine Gruppe prominenter Paare in das Sommerhaus in Bocholt-Barlo ein. Acht Paare treten an und schon nach kurzer Zeit beginnen die ersten Lästereien. Auch eine unerwartete Aufgabe wartet auf die Bewohner. Als Marvin und Jennifer einziehen, herrscht sofort Spannungen, da Paulina und Tommy ebenfalls dabei sind. Vor allem Tommy sorgt mit spitzen Fragen für Unruhe.

20:15 Uhr, VOX, Guidos Deko Queen - Die Challenge, Stylingshow In der Abend-Ausgabe von "Guidos Deko Queen" treten zwei Hobby-Dekorateure gegeneinander an. Sie müssen drei Räume nach einem festgelegten Motto gestalten. Dafür stehen ihnen ein Budget von 10.000 Euro sowie die Hilfe von Guido Maria Kretschmers Team zur Verfügung. Drei Tage haben die Kandidaten Zeit, ihre Konzepte umzusetzen. Eine spontane Zusatz-Aufgabe und Guidos Kommentare können am Ende über den Sieg und die 5.000 Euro Preisgeld entscheiden.

20:15 Uhr, ZDF, Das war dann mal weg, Dokureihe Ob Kassette, Tamagotchi oder Muckefuck: Dinge, die einst alltäglich waren, sind heute fast verschwunden. Welche Trends sind noch lebendig in der Erinnerung? Bekannte Comedians laden zu einer nostalgischen Reise ein. Vergessene Produkte und Hypes werden noch einmal hervorgeholt. Mit dabei sind Atze Schröder, Lisa Feller, Abdelkarim, Ingmar Stadelmann, Helene Bockhorst, Daphne de Lux, Christian Schulte-Loh und Lutz van der Horst, die ihre persönlichen Erinnerungen teilen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Doppelkopf, Krimi "Ich habe Susanne Richter getötet." Mit diesen Worten gesteht der Bibliotheksmitarbeiter Peter Thies (Simon Schwarz) einen brutalen Mord an einer Frau am Strand. Obwohl er Täterwissen besitzt und seine DNA am Tatort gefunden wurde, zweifelt Nina Petersen (Katharina Wackernagel) an seiner Aussage. Thies vermeidet Antworten auf Fragen nach seinem Motiv. Hat er das Verbrechen gestanden, um Aufmerksamkeit zu bekommen?