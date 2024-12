Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. Dezember 2024

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest, Krimi

Beim Lucia-Fest in Schweden, das traditionell am dunkelsten Tag des Jahres gefeiert wird, geschieht ein Unglück: Malin, die Darstellerin der Luzia, gerät in der Kirche mit ihrem Umhang in Brand. Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie anwesend ist, rettet sie durch schnelles Eingreifen. Er vermutet jedoch, dass es sich um einen gezielten Anschlag handeln könnte.