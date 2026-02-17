Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. Februar 2026

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Die große Freiheit, Krimi Im Morgengrauen wird auf einer Nordseefähre der Kapitän tot aufgefunden. Er starb durch eine Notsignalrakete. Tjark (Hendrik Duryn) ermittelt gemeinsam mit Freddy (Isabell Thierauch), die ihren ersten Arbeitstag hat. Die Spur führt in die Reedereifamilie, die auffallend kühl reagiert. Auch zwei junge Fischer und deren Freundin geraten ins Visier, nachdem sie mit dem Sohn des Reeders aneinandergerieten und einer der Männer später selbst getötet wird. Der Fall entwickelt sich anders als erwartet.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks im DB-Bordrestaurant, Food-Reportage Ob Tomatensuppe, Currywurst oder veganer Falafel-Wrap: Die Deutsche Bahn verspricht "Genuss auf ganzer Strecke". Sebastian Lege zeigt, mit welchen Methoden die Bordgastronomie arbeitet. Das Unternehmen will als bester Gastgeber Deutschlands gelten. Dazu zählen Getränke, Snacks und aufgewärmte Speisen aus der Mikrowelle. Doch hält das Angebot, was es verspricht? Lege nimmt vier besonders gefragte Produkte genau unter die Lupe.

20:15 Uhr, kabel eins, Spy - Susan Cooper Undercover, Actionkomödie Susan Cooper (Melissa McCarthy) ist bei der CIA tätig, bislang jedoch im Innendienst. Als ihr Partner, der Top-Agent Bradley Fine (Jude Law), ausfällt, übernimmt sie erstmals einen Außeneinsatz. Sie soll undercover eine versteckte Bombe aufspüren und verlässt dafür ihre gewohnte Umgebung. Getarnt als alleinerziehende Mutter aus Iowa gerät sie dabei von einer peinlichen Situation in die nächste.

20:15 Uhr, 3sat, Ein Reihenhaus steht selten allein, Komödie Moderne Reihenhaussiedlungen am Stadtrand gelten als Inbegriff des Familienidylls. Verkehrsberuhigte Straßen, Kita, Gemeinschaftsraum, Supermarkt und Autobahnanbindung gehören zum Konzept. Namen wie "Vogelstang" oder "Sonnenhügel" sollen zusätzlich überzeugen. Angesprochen sind junge Familien und Paare mit Zukunftsplänen. Als Jan (Stephan Luca) und Anne (Ulrike C. Tscharre) Börner nach langen Überlegungen ein 125 Quadratmeter großes Haus kaufen, zeigt sich jedoch schnell, dass der Traum vom Eigenheim seine Tücken hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die ganze Stadt ein Depp, Krimi Schaller (Alexander Held), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Flierl (Bernadette Heerwagen) stehen vor zwei Tötungsdelikten, während in München das Oktoberfest läuft. Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel (Christoph Süß) wird tot in seiner Wohnung entdeckt. Der alleinlebende Rentner Josef Kleint (Nikolaus Paryla ) wurde erschlagen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein wertvolles Gemälde aus der Wohnung des Opfers, das zahlreiche Verdächtige auf den Plan ruft. Als ein weiterer Mord geschieht, spitzt sich die Lage weiter zu.