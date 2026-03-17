Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. März 2026

20:15 Uhr, RTL, Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Tiefe Schluchten, Krimi Ein Urlauber ist in den Alpen plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Noch bevor die Suche anläuft, taucht in einem ausgebrannten Holzhaus eine verkohlte Leiche auf. Für Birgit (Veronica Ferres), Jonas (Tim Oliver Schultz) und Forensikerin Marie (Salka Weber) beginnt damit ein Rennen gegen die Zeit. Schnell steht fest: Ein Unglück war es nicht. Jemand setzt alles daran, die wahre Identität des Toten zu verbergen. Die Spur führt in ein Geflecht aus Lügen, Angst und Gefahr. Und der Täter ist weiterhin auf freiem Fuß.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Qualitätskontrolle, Arztserie Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) kommt nach einer langen Partynacht direkt in einen 24-Stunden-Dienst. Ausgerechnet heute schaut ihr Teamleiter Patrick Köster (Johannes Kienast) genau auf die Finger, denn als "Field Supervisor" kontrolliert er jeden Handgriff. Doch der erste Einsatz auf der Straße seit langer Zeit bringt ihn selbst emotional an seine Grenzen. Auch Billy (Anna Schimrigk) droht an ihren Pflichten und den Schwierigkeiten ihrer Mutter zu zerbrechen, während Markus (Max Hemmersdorfer) um seine berufliche Neuorientierung ringt. Als ein Patient vor den Augen aller stirbt, muss Köster schmerzhaft begreifen, dass sich nicht jedes Leben retten lässt und die eigenen Gefühle sich nicht immer vollständig ausblenden lassen.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks von Burger King & Co., Food-Reportage Wraps, Kartoffelpüree, Fischfrikadellen oder Zwiebelringe: Fast Food ist schnell verfügbar, gefragt und an jeder Ecke zu bekommen. Sebastian Lege zeigt, was wirklich dahintersteckt. Fast Food steht für rasche Sättigung, gleichbleibenden Geschmack und niedrige Preise. Doch Burger King, McDonald's, Nordsee oder KFC arbeiten mit einem ausgefeilten System, um ihre Produkte billig, standardisiert und ansprechend anzubieten. Sebastian Lege macht deutlich, wie Fast-Food-Ketten mit einfachen Zutaten sowie viel Fett, Salz und Zucker den sogenannten Bliss Point erreichen (den Punkt maximaler geschmacklicher Zufriedenheit).

20:15 Uhr, kabel eins, Meine erfundene Frau, Komödie Der Schönheitschirurg Danny (Adam Sandler) ist zwar alleinstehend, trägt aber einen Ehering. Damit verfolgt er einen Plan: Er möchte Frauen daten, ohne den Eindruck zu erwecken, er suche eine feste Beziehung. Dann begegnet er jedoch seiner Traumfrau, die den Ring bemerkt. Spontan gibt Danny vor, sich von seiner erfundenen Ehefrau scheiden lassen zu wollen. Dafür spannt er seine Assistentin Katherine (Jennifer Aniston) und ihre Kinder als angebliche Ex-Familie ein. Das hat folgenschwere Konsequenzen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Ausnahmezustand, Krimi Der Giesinger Fußballverein hat erneut eine Niederlage kassiert. Kommissar Neuhauser (Marcus Mittermeier) und seine Kollegin Flierl (Bernadette Heerwagen) lassen das Spiel in einer Kneipe ausklingen und stoßen dort auf eine Leiche. Sie verständigen Schaller (Alexander Held). Im alten Arbeiterviertel sorgen die Fans der "Blauen" für Aufruhr. Doch bei den Befragungen stoßen die Kommissare auf eine Wand des Schweigens. Hier liefert niemand den anderen aus. Mindestens zwei Personen hätten allerdings ein Motiv: die Ehefrau Leana (Dorka Gryllus) und Kumpel "Breitner" (Jürgen Tonkel).