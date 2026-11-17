Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. November 2026
20:15 Uhr, ORF 1, UEFA Nations League: Israel – Österreich, Fußball live
Der ORF startet um 20:15 mit der Pre-Game Show, um 20:35 folgt der Countdown und um 20:40 das Spiel. Die Analyse kommt um 22:40, die Highlights des Spieltags um 23:12.
20:15 Uhr, ORF 2, Universum: Zealandia (2) – Aufstieg aus der Tiefe, Natur-Doku
Zealandia ist ein fast ganz versunkener Kontinent östlich von Australien. Im zweiten Teil geht es um seine ungewöhnlichen Bewohner, etwa Buckelwale, Waldpinguine und fleischfressende Pflanzen.
20:15 Uhr, PULS 4 , Das große Backen Österreich, Backshow
Diesmal heißt das Motto „Salzig & herzhaft“. Die fünf verbliebenen Kandidaten müssen vor der Jury beweisen, dass sie auch Pikantes können. Eine Wiederholung läuft um 23:50.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Ein junger Fußballer wirft seinem Therapeuten vor, ihn mit Elektroschocks einer
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Dating-Doku-Soap
Folge 4 der 22. Staffel mit Inka Bause, in der neue Bäuerinnen und Bauern ihr Liebesglück suchen.
20:15 Uhr, VOX, Guidos Deko Queen – Die Challenge, Wettbewerbs-Doku
Jacqueline und Alica treten unter dem Motto „Kontrastprogramm“ gegeneinander an und müssen Gegensätze im Raum in Einklang bringen.
20:15 Uhr, kabel eins, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Actionfilm
Vin Diesel soll als Geheimagent die „Büchse der Pandora“ bergen, eine Waffe, mit der man Militärsatelliten kontrollieren kann.
20:15 Uhr, Tele 5, Hours – Wettlauf gegen die Zeit, Thriller
Während Hurrikan Katrina New Orleans verwüstet, kämpft ein frischgebackener Vater um das Leben seiner Neugeborenen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Tote im Trikot, Krimi
Nach einem anonymen Hinweis wird die Leiche eines Radprofis gefunden, der vor zwei Jahren spurlos verschwand.
20:15 Uhr, ARTE, KI – Die letzte Erfindung der Menschheit?, Dokumentarfilm
KI-Systeme hacken Firmen, täuschen ihre Entwickler und wehren sich gegen ihre Abschaltung. Forscher warnen vor dem Verlust der Kontrolle über die Technologie.
20:15 Uhr, 3sat, Die stillen Mörder, Fernsehfilm
In einem Pflegeheim häufen sich verdächtige Todesfälle. Sind es Behandlungsfehler, ein „Todesengel“ oder ein skrupelloses Geschäftsmodell?
20:15 Uhr, WDR, Tatort: Pumpen, Krimi
Neben den Bahngleisen liegt eine Leiche, deren Identifizierung zu einem kleinen Wiener Fitnessstudio führt.
20:15 Uhr, BR, Tatort: Schlangengrube, Krimi
Eine kranke Frau ist tot, und ihre Nachbarin, eine renommierte Münsteraner Staatsanwältin, gerät in Verdacht.
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft, Arztserie
In Folge 1156 gerät Cosmo, der Adoptivsohn einer Pflegedienstleiterin, ins Visier einer Kommissarin, weil er eine verletzte Frau in die Klinik bringt.
22:00 Uhr, NDR, Tatort: Schweigen, Krimi
Kommissar Falke macht Auszeit in einem Kloster, als der Pastor bei einem Brand stirbt. In dessen Nachlass liegt kinderpornografisches Material.
22:00 Uhr, BR, Tatort: Im Fadenkreuz, Krimi
Kommissar Lenz hat Veigls Nachfolge in der Mordkommission übernommen und will seinem Vorgesetzten etwas beweisen.
22:00 Uhr, RTL Nitro, Max Payne, Actionfilm
Ein Drogenfahnder sucht die Mörder seiner Familie und wird zum Hauptverdächtigen im Mord an seinem Partner.
22:15 Uhr, WDR, Geburt der Drachenfrau – Der Usedom-Krimi, Krimi
Acht Flüchtlinge warten an der belarussisch-polnischen Grenze auf ihre Beförderung durch Schleuser. Parallel begutachtet Karin Lossow die Baustelle ihres künftigen Hauses auf Usedom. Der zweite Teil „Schlepper“ folgt um 23:40.
22:15 Uhr, Tele 5, Wrong Place, Actionfilm
Ein ehemaliger Polizist wird Zeuge eines Mords. Der inhaftierte Killer setzt seinen Sohn, einen Meth-Produzenten, auf den Zeugen an.
22:20 Uhr, kabel eins, Predator, Actionklassiker
Eine Elite-Truppe um Arnold Schwarzenegger soll im Dschungel Gefangene befreien. Dann zeigt sich, dass nicht die Rebellen sie jagen, sondern ein Alien.
22:25 Uhr, ProSieben, The Power, Reality-Spiel
Der Power Player gerät unter Zugzwang und muss den Verdacht auf einen anderen Spieler lenken, bevor die Kandidaten ihm auf die Schliche kommen.