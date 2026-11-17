20:15 Uhr, ORF 1, UEFA Nations League: Israel – Österreich, Fußball live

Der ORF startet um 20:15 mit der Pre-Game Show, um 20:35 folgt der Countdown und um 20:40 das Spiel. Die Analyse kommt um 22:40, die Highlights des Spieltags um 23:12.

20:15 Uhr, ORF 2, Universum: Zealandia (2) – Aufstieg aus der Tiefe, Natur-Doku

Zealandia ist ein fast ganz versunkener Kontinent östlich von Australien. Im zweiten Teil geht es um seine ungewöhnlichen Bewohner, etwa Buckelwale, Waldpinguine und fleischfressende Pflanzen.

20:15 Uhr, PULS 4 , Das große Backen Österreich, Backshow

Diesmal heißt das Motto „Salzig & herzhaft“. Die fünf verbliebenen Kandidaten müssen vor der Jury beweisen, dass sie auch Pikantes können. Eine Wiederholung läuft um 23:50.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Ein junger Fußballer wirft seinem Therapeuten vor, ihn mit Elektroschocks einer

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Dating-Doku-Soap

Folge 4 der 22. Staffel mit Inka Bause, in der neue Bäuerinnen und Bauern ihr Liebesglück suchen.

20:15 Uhr, VOX, Guidos Deko Queen – Die Challenge, Wettbewerbs-Doku

Jacqueline und Alica treten unter dem Motto „Kontrastprogramm“ gegeneinander an und müssen Gegensätze im Raum in Einklang bringen.