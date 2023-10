Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. Oktober

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Knochenjob, Anwaltsserie

Charles Nganga (Jonathan Bella Luto), Mitarbeiter einer Großwäscherei, wird durch eine defekte industrielle Heißmangel verletzt. Die Geschäftsführerin der Wäscherei, Angelika Wesche (Petra Hartung), wendet sich daraufhin hilfesuchend an Romy, sie muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Was war die Ursache für den Unfall: Verschleiß, Manipulation der Maschine? Angelika Wesche ist sich sicher, dass ihr jemand schaden will.