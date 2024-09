Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 17. September 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Renate, Krimiserie

Eine Immobilienmaklerin wird tot aufgefunden, und es stellt sich heraus, dass ihr letzter Auftrag ausgerechnet die Polizeiwache Hengasch betraf. Steht etwa eine erneute Schließung der Wache bevor? Noch brisanter ist die Tatsache, dass Heinos (Sebastian Schwarz) Ex-Frau Renate (Caroline Junghans), die ihn einst verließ, die Besitzerin des Hauses ist. Warum will sie Heino und ihren Sohn Otti (Bennik Gehring), die in der Dienstwohnung leben, plötzlich auf die Straße setzen? Als Renate in Hengasch auftaucht, fällt der Verdacht auf sie.