Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. August 2026

20:15 Uhr, ORF2, Universum: Südtirol – Das Land in der Mitte, Dokumentation

Auftakt der Sommerreihe über die alpine Bergwelt Südtirols, von den Dolomitengipfeln bis in die Täler.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Unter Feinden, Anwaltserie

Die Kanzlei übernimmt einen brisanten Fall, bei dem persönliche und berufliche Loyalitäten aufeinanderprallen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück?, Dokumentation

Eine Doku über die mögliche Rückkehr von Prinz Harry ins royale Rampenlicht und die Spannungen im britischen Königshaus.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow

Prominente kämpfen in einem Strategiespiel um Vertrauen, Verrat und ein hohes Preisgeld.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total – Retro-Special, Comedyshow

Sebastian Pufpaff blickt mit besten Ausschnitten und Gästen auf die Kultmomente von TV total zurück.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Colette Akins, Thrillerserie

Ein entflohener Mörder wird zur tödlichen Bedrohung, während die Ermittler ihm auf den Fersen bleiben.