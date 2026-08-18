Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. August 2026
20:15 Uhr, ORF2, Universum: Südtirol – Das Land in der Mitte, Dokumentation
Auftakt der Sommerreihe über die alpine Bergwelt Südtirols, von den Dolomitengipfeln bis in die Täler.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Unter Feinden, Anwaltserie
Die Kanzlei übernimmt einen brisanten Fall, bei dem persönliche und berufliche Loyalitäten aufeinanderprallen.
20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück?, Dokumentation
Eine Doku über die mögliche Rückkehr von Prinz Harry ins royale Rampenlicht und die Spannungen im britischen Königshaus.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow
Prominente kämpfen in einem Strategiespiel um Vertrauen, Verrat und ein hohes Preisgeld.
20:15 Uhr, ProSieben, TV total – Retro-Special, Comedyshow
Sebastian Pufpaff blickt mit besten Ausschnitten und Gästen auf die Kultmomente von TV total zurück.
20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Colette Akins, Thrillerserie
Ein entflohener Mörder wird zur tödlichen Bedrohung, während die Ermittler ihm auf den Fersen bleiben.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Fantastic Four, Superheldenfilm
Vier Astronauten erhalten durch kosmische Strahlung Superkräfte und müssen lernen, diese gegen einen mächtigen Feind einzusetzen.
20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap
Andreas testet in der Badewanne ein neues Wellnessprodukt auf Herz und Nieren.
20:15 Uhr, Arte, Die Macht des russischen Geheimdiensts, Dokumentation
Eine Analyse über Einfluss, Methoden und Geschichte der russischen Geheimdienste.
20:15 Uhr, 3sat, Laim und die Toten ohne Hosen, Krimi
In einem Riesenrad wird ein Verleger ermordet aufgefunden – die Ermittlungen führen tief in die Verlagswelt und deren Intrigen.
20:15 Uhr, ATV, Barry Seal – Only in America, Actionkomödie
Ein Pilot wird vom CIA angeheuert und gerät als Drogenschmuggler zwischen die Fronten von Regierung und Kartell.
20:15 Uhr, Tele 5, I Kill Giants, Fantasyfilm
Ein Mädchen flüchtet sich vor familiären Problemen in eine Fantasiewelt voller Riesen und Monster.
21:02 Uhr, ORF2, Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche, Doku-Reihe
Johann-Philipp Spiegelfeld besucht Familie Boesch auf Burg Strechau in der Steiermark.
21:45 Uhr, Arte, Russland im Krieg: Ein Land zwischen Propaganda und Widerstand, Dokumentation
Einblicke in die Stimmung und den zivilen Widerstand in Russland während des Krieges.
22:15 Uhr, ZDF, 37°: Alpha – Wann ist ein Mann ein Mann?, Dokumagazin
Junge Männer sprechen offen über Rollenbilder, Erwartungen und ihre Suche nach Identität.
22:20 Uhr, Tele 5, Fright Night, Horrorkomödie
Ein Teenager entdeckt, dass sein neuer Nachbar ein Vampir ist – niemand glaubt ihm.
22:25 Uhr, Kabel Eins, Fantastic Four – Rise of the Silver Surfer, Superheldenfilm
Die vier Superhelden stellen sich dem rätselhaften Silver Surfer und einer drohenden Weltvernichtung.
22:32 Uhr, ORF2, kreuz & quer: Mont-Saint-Michel – Das rätselhafte Labyrinth, Dokumentation
Geschichte und Geheimnisse der berühmten Klosterinsel in der Normandie.
22:35 Uhr, ProSieben, Erkennst DU den Song? LIVE, Musik-Quiz
Prominente Kandidaten raten live um die Wette bei Songausschnitten.
23:15 Uhr, Arte, Belarus – Frauen im Widerstand, Dokumentation
Porträt belarussischer Frauen, die sich gegen das Regime auflehnen.
00:15 Uhr, ZDF, Memory – Sein letzter Auftrag, Actionthriller
Ein Auftragskiller mit fortschreitender Demenz nimmt einen letzten, gefährlichen Job an.