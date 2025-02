Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. Februar 2025

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Geheimnisse, Krimi

An einem einsamen Strand der Nordsee wird eine Leiche entdeckt, die schwere Verletzungen aufweist. Femke (Pia-Micaela Barucki) erkennt in dem Toten einen alten Freund. Sein Tod scheint mit einem nicht gemeldeten Einbruch in Verbindung zu stehen. Während Femke und Tjark (Hendrik Duryn) ermitteln, geraten sie in die Kreise der wohlhabenden Bürger von Bülkersiehl, wo weitere Morde für Unruhe sorgen. Auch eine Jugendfreundin von Femke wird plötzlich zur Zielscheibe des Täters.