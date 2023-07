Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. Juli

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Millionär!, Doku

Was genau macht Leute erfolgreich und warum? Was für ein Typ Mensch muss man eigentlich sein, um reich zu werden? Fünf Reiche gewähren Einblicke hinter die Kulissen ihres Kontostandes. Die Social-Media-Stars "Flying Uwe" und Tim Schäcker von den "Elevator Boys" treffen auf Unternehmer Wolfgang Grupp, Start-up-Gründerin Anna Alex und Dana Schweiger. Sie alle behaupten von sich: Wir haben es geschafft! Aber kann es jeder schaffen in Deutschland?