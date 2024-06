Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. Juni 2024

In Panem finden jährlich die berüchtigten "Hungerspiele" statt. Die grausame Tradition erinnert die notleidende Bevölkerung an die brutale Niederschlagung eines Aufstands durch das wohlhabende Kapitol. Jeder Distrikt Panems muss zwei Kinder für den tödlichen Wettkampf stellen. Dieses Mal sind Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die um ihr Überleben kämpfen. Dabei lösen sie unvorhergesehene Ereignisse aus.

Diesmal tritt ProSieben mit Janin Ullmann, Viviane Geppert, Axel Stein, Paul Janke, Matthias Opdenhövel und Jan Delay gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Sollte der Sender gewinnen, müssen Joko und Klaas ihrem Arbeitgeber uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Doch wenn die beiden Moderatoren triumphieren, schenkt ProSieben ihnen am nächsten Tag 15 Minuten zur Primetime und Joko und Klaas dürfen die Sendezeit frei gestalten.

20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott - Die Allestester, Dokusoap

Die Allestester sind wieder in Aktion und prüfen die skurrilsten Produkte. Kathrin und Andreas versuchen Kebab-Spieße mit einem Wurstformer herzustellen. Detlef ist sprachlos beim Aufbau eines ungewöhnlichen Fitnessgeräts, während Steffi und Roland futuristische Spielzeugautos an der Decke fahren lassen möchten. Hubert und Matthias nehmen ein kurioses Snacking-Tool unter die Lupe. Am Ende entscheidet sich wie immer: Hot oder Schrott?