Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. März 2025

20:15 Uhr, kabel eins, Sex Tape, Komödie

Jay (Jason Segel) und Annie (Cameron Diaz) sind nach zehn Jahren Ehe und zwei Kindern noch immer verliebt, doch die Leidenschaft ist mit der Zeit verblasst. Um ihr Liebesleben wieder aufzupeppen, beschließen sie, sich beim Ausprobieren aller Stellungen aus dem Buch "The Joy of Sex" zu filmen - ein dreistündiger Marathon. Der Plan scheint perfekt, bis sie feststellen, dass ihr privates Video plötzlich nicht mehr so privat ist. In Panik beginnt eine abenteuerliche Nacht, in der sie Spuren verwischen, Freunde um Hilfe bitten und Annies Chef austricksen müssen.