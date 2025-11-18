Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 18. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Greifvogel unter Verdacht, Anwaltsserie In Potsdam wird die Falknerei von Ron Guntenberger (Sascha Goepel) und Friederike Grömitz (Patrizia Carlucci) angezeigt. Ein Greifvogel soll den Zwergspitz der betagten Ruth von Rohden (Marie Anne Fliegel) entführt haben, die in einer Villa am See nahe der Anlage lebt. Romy (Christina Athenstädt) nimmt sich des ungewöhnlichen Falls an und befragt ihre neuen Mandanten. Ein Zwergspitz könnte tatsächlich Beute für einen Greifvogel sein.

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Tim Mälzer schickt seine Kandidatinnen und Kandidaten zu einem der besten Fischlieferanten Hamburgs, um Inspiration zu sammeln. Danach wartet in der Meisterklasse Star-Koch The Duc Ngo, Experte für asiatische Cross-Over-Küche. Das Motto lautet: "Sexy Fish!" - ein Fischgericht mit Charakter ist gefragt. In der "Zweiten Chance" wird es klassischer: "Fischstäbchen" sorgt für eine unerwartete Wendung.

20:15 Uhr, kabel eins, Gravity, Weltraumthriller Während eines Einsatzes am Hubble-Teleskop wird das Shuttle der Wissenschaftlerin Ryan Stone (Sandra Bullock) und ihrer Crew von Weltraumschrott zerstört. Nur sie überlebt und kämpft in der lebensfeindlichen Umgebung ums Überleben. Die Trümmer zerstören alles, was Schutz bieten könnte. Ihre letzte Hoffnung ist eine weit entfernte Raumstation.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Im Sommerhaus spitzt sich die Lage zu: Zwischen Sarah Joelle und Ersin kommt es erneut zum Streit. Ob sie dem Druck bis zum Finale standhalten? Beim letzten Spiel "Zieh Leine" entscheidet sich alles. Wer kühlen Kopf bewahrt, gewinnt 50.000 Euro - und den Titel "Promipaar 2025".

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Kaltes Blut, Krimireihe Die Unternehmerfamilie Viet steht unter Schock. Nach dem Mord an ihrem Bruder und der Entführung von Schwiegertochter Irina (Patricia Ivanauskas) bleibt Chefin Anette (Johanna Gastdorf) auffallend gefasst. Die Ermittler Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) und Karl Hidde (Alexander Held) stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Sohn Oskar (Max Koch) behauptet, Irina sei nur verreist. Unterstützung erhalten die Ermittler von BKA-Beamtin Polina Kross (Heike Trinker), die die Familie und ihr Firmengeflecht schon länger im Blick hat.