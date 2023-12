Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. Dezember

20:15 Uhr, 3Sat, Der Kommissar und das Meer: Lichterfest, Krimi

Beim traditionellen schwedischen Lucia-Fest am dunkelsten Tag des Jahres kurz vor Weihnachten ereignet sich eine Katastrophe. Der Umhang der diesjährigen Luzia-Darstellerin, Malin, gerät plötzlich in der Kirche in Brand. Robert Anders (Walter Sittler), der mit seiner Familie an der Zeremonie teilnimmt, kann durch sein beherztes Eingreifen das Leben des Mädchens retten. Schnell hegt er den Verdacht, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um versuchte Tötung handeln könnte.