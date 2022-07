Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. Juli

20:30 Uhr, RTL, Der König der Kindsköpfe, Show

In der letzten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" holte sich Chris Tall den Sieg. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Dem Kampf um die Krone stellen sich in den neuen Folgen Guido Cantz, Martin Rütter und einer, der es nochmal wissen will: Oliver Pocher. Damit kann das ultimative Battle beginnen. Drei direkte Duelle. Eine große Finalshow. Und am Schluss: ein König!