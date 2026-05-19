Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. Mai 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Beruflich & Privat, Arztserie Nach dem Einsatz auf der Brücke gerät Nina (Sabrina Amali) ins Visier der Kontrolle: Ein Gremium überprüft, ob sie weiterhin als Notärztin arbeiten kann. Gleichzeitig belastet sie die zunehmende Entfremdung in ihrer Beziehung zu Philipp (Max Woelky). Als kurz vor der Anhörung ein Notruf eingeht, entscheidet sie sich gegen die Teilnahme und hilft stattdessen vor Ort. Damit setzt sie ihre berufliche Zukunft aufs Spiel. Für Nina zählt in diesem Augenblick nur eines: das Wohl des Menschen steht über allen Regeln.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Die Scorpions stehen bei "Sing meinen Song" im Mittelpunkt eines Abends voller persönlicher und musikalischer Höhepunkte. Künstler wie Mark Forster und Johannes Oerding nehmen sich Klassiker wie "Send Me an Angel" und "Wind of Change" vor und verleihen ihnen eine neue, eigene Note. Klaus Meine und Rudolf Schenker blicken auf ihre jahrzehntelange Karriere zurück.

20:15 Uhr, 3sat, Die Bestatterin - Zweieinhalb Tote, Krimi Zwei junge Männer aus Hepperlingen kommen auf dem Weg zu einem Junggesellenabschied bei einem Autounfall ums Leben und landen mit ihrem Wagen in einem Fluss. Nachdem ihre Leichen geborgen wurden, übernimmt Bestatterin Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) den Fall. Gemeinsam mit Mario (Jakob Geßner), dem Besitzer des Autos, hatten sie zuvor gefeiert. Doch Mario ist verschwunden und bleibt unauffindbar. Seine Frau Conny (Ricarda Seifried) ist zwischen Hoffnung und Angst hin- und hergerissen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Acht alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen begeben sich weltweit auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause begleitet sie durch verschiedene Länder wie Dänemark, Kanada und Costa Rica bis hinauf zum Polarkreis. Vor malerischer Kulisse entwickeln sich romantische Geschichten, emotionale Momente und echte zwischenmenschliche Begegnungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Lindenberg! Mach dein Ding, Biopic Im Deutschland der 1950er-Jahre wächst Udo Lindenberg (Jesse Hansen) in der Arbeiterstadt Gronau auf und träumt von einer Karriere im Rampenlicht. Seine Mutter Hermine (Julia Jentsch) unterstützt ihn dabei, während sein Vater Gustav (Charly Hübner) wenig Vertrauen in diesen Weg hat. Trotzdem macht er seinem Sohn ein prägendes Geschenk: ein Schlagzeug. Anfang 20 wagt Udo (Jan Bülow) in Hamburg den Schritt, sich im Musikgeschäft zu etablieren.