Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 19. September

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Realityshow

Acht Paare ziehen ins Häuschen Elend: Claudia und Max machen direkt einen Bettencheck. Aleks' und Vanessas Einzug stößt bei Walentina und Can auf nicht allzu große Freude. Bei dem Spiel "Auf Abwegen" müssen die Stars ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen, was nicht allen gelingt. Am zweiten Abend zeigt das Stimmungsbarometer, welches Paar bei der kommenden Nominierung am stärksten gefährdet ist. Das sorgt im Haus für ordentlich Unruhe.