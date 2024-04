Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. April 2024

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Jung, weiblich, Prinzessin - Europas künftige Königinnen, Doku

Fünf junge Frauen, die einmal die Geschicke der europäischen Monarchien bestimmen werden. Wer sind sie? Wie wurden sie erzogen? Was hat sie geprägt? Und was werden sie einmal verändern? Es sind junge Frauen zwischen zwölf und 22 Jahren: Ingrid Alexandra von Norwegen, Estelle von Schweden, Catharina-Amalia der Niederlande, Elisabeth von Belgien und Leonor von Spanien. In all ihren Ländern sind zurzeit Männer an der Macht. Ihre Monarchien werden weiblicher werden. Eigentlich ein Traumjob - so könnte man meinen.