Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und der entsorgte Mann, Krimi Der tote Bauschutt-Entsorger Lutz Köhm wird in schwarze Plastikfolie gewickelt auf dem Gelände des maroden Betriebs von Kai Milas (Emanuel Fellmer) im Müll gefunden. Von Köhms Freundin Jasmin Schulte (Ceci Chuh) erfahren die Ermittler, dass das Verhältnis zwischen Lutz und Kai zuletzt äußerst angespannt war. Auch Jasmin rückt in den Fokus. Zwischen ihr und Lutz kam es zu heftigen Streitigkeiten, nachdem sie von seiner Affäre erfahren hatte.

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Diesmal dreht sich alles um Fleisch - nachhaltig, ehrlich und vollständig verwertet. Bio-Pionier und Wagyu-Züchter Lucki Maurer vermittelt der Meisterklasse seinen Ansatz zur Fleischverarbeitung. Die Aufgabe lautet: ein Schmorgericht mit Charakter und Gefühl. In der "Zweiten Chance" müssen die Kandidaten Umami ganz ohne Fleisch erzeugen. Wer überzeugt und schafft den Sprung ins Finale?

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Jägerin - Nach eigenem Gesetz, Krimi Bei einem Einsatz in der Rockerszene wird eine junge Frau entführt und später ermordet. Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) fordert für die zwei Angeklagten eine Haftstrafe. Doch ihre Rivalin, die als "Mafia-Anwältin" bekannte Andrea Marquart (Judith Engel), erreicht einen Freispruch. Am nächsten Tag wird einer der Männer erschossen. Zivilfahnder Michael Pollmann (Jörg Schüttauf), der am Einsatz beteiligt war, wird in die Ermittlungen einbezogen. Schon bald gerät er selbst unter Verdacht - sowohl bei Judith Schrader als auch bei Jochen Montag (Dirk Borchardt).

20:15 Uhr, 3Sat, Rosenthal, Drama Hans Rosenthal (Florian Lukas) soll die 75. Ausgabe von "Dalli Dalli" ausgerechnet am 9. November 1978 live moderieren - ein Datum, das ihn als jüdischen Holocaustüberlebenden besonders belastet. Obwohl er ein gefeierter Fernsehstar ist, stürzt ihn die Situation in einen tiefen inneren Konflikt. In den 1940er-Jahren musste er als jüdischer Jugendlicher zwei Jahre lang im Versteck leben und erleben, wie sein zehnjähriger Bruder Gert (Julius Gause) von den Nazis verschleppt und ermordet wurde. Nun soll er das Publikum unterhalten und gleichzeitig sein eigenes Erfolgsleben feiern?

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap Ein Eheversprechen ist immer besonders - doch wenn das Paar sich erst im Standesamt begegnet, ist der Moment noch intensiver. Genau das geschieht bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Psychologie- und Beziehungsexperten stellen die Paare nach wissenschaftlichen Kriterien zusammen. Während des Experiments lernen sich die frisch Verheirateten auf der Hochzeitsreise und im Alltag wirklich kennen.