Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. Jänner 2024

20:15 Uhr, ZDF, Schneekind - Ein Schwarzwaldkrimi (1), Krimi

Ein Wanderer wird leblos in einem abgelegenen Waldstück entdeckt, das im Volksmund als "Mörderloch" bekannt ist. Gegenüber befinden sich die Überreste eines Schneemannes, dem ein Auge fehlt. Dies markiert den Beginn einer Serie von Morden in einem Waldgebiet nahe Freudenstadt. Die Ermittler richten ihren Verdacht auf Florentin Sneelin (Florian Stetter), einen Reproduktionsmediziner, der in Glatt ein Wasserschloss bewohnt. In dessen Eiskeller lagert nicht nur Champagner. Der Verdächtige kannte das Opfer aus einem früheren Aufenthalt in einem Kindererholungsheim. Die Erzieherinnen, die dort die Kinder betreuten, setzten damals Zucht und Ordnung mit teilweise sadistischen Methoden durch.